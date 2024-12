Sofía Clerici romperá el silencio con un libro explosivo sobre su vida

A un año del escándalo conocido como «yategate», Sofía Clerici anunció que está trabajando en un libro donde contará todos los detalles de su vida, incluyendo episodios y personajes que, según prometió, generarán fuertes repercusiones. La modelo, que estuvo involucrada junto a Martín Insaurralde en una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, aseguró que esta obra marcará un antes y un después.

Anuncio del libro

El anuncio lo realizó en sus redes sociales, donde respondió preguntas de sus seguidores en Instagram. Allí, Clerici adelantó que su libro incluirá revelaciones impactantes: “Ahora agárrense, los personajes que hay”, escribió. Aunque no dio detalles sobre la fecha de publicación, afirmó que ya está trabajando junto a una editorial para concretar el proyecto.

Un libro lleno de secretos y confesiones

“Hace tiempo que me piden que escriba un libro sobre mi vida. Finalmente, me decidí. Creo que se va a vender muchísimo”, comentó Sofía, quien destacó que planea incluir historias sobre figuras públicas y situaciones polémicas. “Yo no tengo nada que ocultar, y el que me quiera joder, yo lo jodo primero”, advirtió.

Además de su libro, la modelo reveló otros planes, como el lanzamiento de una línea de perfumes y su intención de convertirse en madre, para lo cual ya congeló óvulos. Incluso, adelantó que considera candidatos rusos para cumplir este deseo debido a “buenas experiencias” pasadas y la creencia de que harían una «linda combinación» con ella.

Un futuro lleno de proyectos

Con su marca de lencería consolidada, Clerici ve en su próximo libro una oportunidad no solo para contar su verdad, sino también para transformar su historia en un éxito editorial: “Me voy a llenar de plata más que con mi marca”, aseguró.

En medio de su explosivo anuncio, la modelo dejó en claro que no teme las repercusiones y que está dispuesta a aceptar propuestas de entrevistas para «mandar al frente» a ciertas figuras del espectáculo y la política.

Con su estilo directo y desafiante, Sofía Clerici promete que su libro será una de las obras más polémicas del año, y sus seguidores ya anticipan el impacto que generará en el mundo del espectáculo.