Sofía Clerici dejó ver mucha piel para mostrar sus tatuajes mejor guardados

Sofia Clerici es mejor conocida por ser una influencer con más de 500 mil seguidores, y su nombre ganó reconocimiento luego de haber sido vinculada románticamente con Daniel Scioli unos años atrás. Con imágenes más que polémicas, la modelo consigue que todos hablen de ella y más de una vez fue censurada debido a sus posteos subidos de tono.

Además de contar con una sensualidad indiscutible, la morocha es emprendedora. Es dueña de su propia marca de lencería, “Sofia Clerici Lingerie”, en donde cuenta con diseños exclusivos y de todos los formatos, colores y para todas las ocasiones. También está trabajando en su propia marca de cosmética, incluyendo cremas, labiales y mucho maquillaje.

Transmitiendo seguridad plena, Sofia Clerici decidió publicar una imagen que generó repercusión en las redes sociales. Rozando la desnudez, dejó ver muchísima piel y enseñó los tatuajes que nunca nadie había visto. Maquillada y luciendo unos guantes negros, la temperatura se elevó exponencialmente para los internautas que la siguen.

En la foto, la modelo comentó “Determined to everything. The time is now”, que se traduce del inglés como “Determinada a todo. El momento es ahora”. Así, su medio millón de seguidores se hizo presente automáticamente para llenarla de halagos y piropos, e hicieron que alcance los 7 mil ‘me gustas’ en cuestión de minutos.

Dentro de los mensajes más destacados que depositaron sus fanáticos, se encuentran: “Te amo hermosa”, “Que belleza, Sofía” y “Mucha sensualidad”. Ella aprovechó la ocasión para interactuar con ellos, y repartió likes a los comentarios además de haberles respondido a más de uno.