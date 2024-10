¿Sofía Clerici de novia? La vinculan con un piloto de automovilismo

Una historia reciente es la de Nicole Neumann y Manu Urcera. también recordemos a Carolina Oltra con Emanuel Moriatis.

Pero, ahora Sofía Clerici, vuelve a dar que hablar, ya que se la vio muy cercana a Luciano Ventricelli, que no solo es piloto de autos sino que también maneja helicópteros y aviones.

Así, se empezaron a juntar piezas, incluyendo un viaje que hicieron juntos a Cariló. Estas son algunas de las historias que Sofía subió el lunes 14 de octubre a sus redes.

En este sentido, vale recordar que Luciano Ventricelli, de 43 años y oriundo de Wilde, en Avellaneda, se presenta en sus redes como “emprendedor” y piloto de automóviles, helicópteros y aviones. En 2012, fue campeón de TC Pista, pero tras un episodio confuso fue excluido de Turismo Carretera. También, es dueño de una agencia de autos: «En las venas en vez de sangre tengo nafta», declaró alguna vez para demostrar la pasión que siente por los «fierros», al tiempo que señaló: «La realidad es que mi oficio es mecánico. Lo mamé desde chico porque mi viejo siempre fue mecánico, acá en Wilde. Pero a los 15 años me abrí de él y me puse un taller solo. Trabajé hasta los 20 y cuando más o menos me había acomodado económicamente empecé a correr en moto. Corrí varios años hasta que pude triunfar varias veces. La verdad es que anduve bastante bien y tuve resultados importantes», dijo el piloto en cuestión.

Por último, destaquemos que, en enero de este año su nombre trascendió la esfera del atuomovilismo porque colaboró en el operativo de búsqueda de Ramón Román y Gabriel Raimann, los dos amigos que desaparecieron tras haber ingresado al mar en kayak en Pinamar.