Sofía Aldrey rompió el silencio tras su escandalosa separación de Federico Bal: «Se trata de la humillación»

La separación de Fede Bal y Sofía Aldrey desató un escándalo mediático que tuvo a varias famosas en el medio. La joven empresaria descubrió que el actor le fue infiel con numerosas mujeres del espectáculo e, incluso, que él tenía una relación en paralelo con la bailarina Sol Báez. Horas después de las repercusiones, Aldrey reapareció en sus redes sociales con un escrito titulado «Venganza», que pertenece a la psicóloga Patricia Faur. «No se trata solo de la infidelidad, se trata de la humillación, no se trata de una herida narcisista, se trata de la traición. No se trata solo de la mentira, se trata de la negación de la evidencia. Y necesitás sacarle la careta porque lo insoportable es que sigan pensando que sos muy sensible, que sos vulnerable, que sos una mujer despechada, que estas cosas pasan«, comenzó diciendo el mensaje. «Estas cosas pasan cuando estás con manipuladores, narcisistas o psicópatas que te confunden y hasta te convencen de que si te engañaron de todas las manera posibles y en tus narices, fue por tu culpa (…) Tu mejor venganza es no estar con esa persona, es aprender que los narcisistas no pueden amar a nadie y que por mucho que lo intentes, no van a cambiar. No estás loca, solo furiosa porque alguien abusó de tu buen amor», añadió. En LAM analizaron la reflexión y volvieron a hablar del supuesto affaire de Estefanía Berardi y el hijo de Carmen Barbieri. Si bien la angelita siguió desmintiendo el vínculo, fue la propia Sofía quien reconoció haber leido chats hot entre ambos. «No me senté en la computadora de casa para mandar un email. Me encontré con el Instagram abierto, no hackeé nada. Lo vi, lo leí y es todo verdad. Que (Estefi) deje de mentir. Está todo grabado, ¿Por qué sigue negándolo? ¿Qué tiene que ocultar?«, leyó el conductor. «Estoy muy triste. Él es un manipulador que da vuelta todo. ¿Yo por qué voy a mentir? Odio estar expuesta de esta manera, no quiero fama ni estar en la tele. No tengo nada contra Estefi, son tantas que es una más del montón, pero es la más reciente y me indigna que siga mintiendo. Solo quiero que se sepa la verdad sobre cómo manipula y lastima. No es un simple chusmerío, es un tipo patológico con un problema que usa a la gente y lastima», añadió De Brito, reproduciendo el Whatsapp que le escribió Aldrey.