Sofi Martínez y su cercanía con Messi: “Me siento ridícula”

En el cierre del 2023, Telefe transmitió el último episodio de «PH Podemos Hablar», conducido por Andy Kusnetzoff y, Sofi Martínez fue una de las invitadas destacadas.

La periodista deportiva es reconocida por su emotivo mensaje a Lionel Messi durante el Mundial Qatar 2022 y rememoró ese gran momento que marcó un hito en su carrera.

«A mí me costó un poco descubrir mi profesión. No es que de chica sabía y tenía clarísimo que quería ser periodista deportiva, después, cuando me di cuenta que era el periodismo deportivo, sí empecé a soñar con cubrir mundiales. Nunca me imaginé lo que iba a venir después», contó Martinez.

«Atravesaste a cada uno de los argentinos», estas fueron las conmovedoras palabras que Sofi compartió con Lionel Messi. Lo que sucedió después de ese emotivo momento fue impactante: el video se volvió viral, llevando a la periodista a obtener un millón de seguidores y mensajes de apoyo agradecidos por su mensaje al gran capitán de la Selección.

Sin embargo, con la creciente exposición vinieron también aspectos negativos. Martínez reveló que su familia ha sufrido más que ella debido a rumores indeseados. Ante los recientes comentarios sobre un supuesto acercamiento con el famoso futbolista argentino, se sintió incómoda y cuestionada y expresó su frustración ante la necesidad de aclarar situaciones que considera innecesarias.

“Me siento ridícula teniendo que salir a aclarar algo. Pienso en Messi o Antonela (Roccuzzo) escuchando lo que yo pueda decir, como diciendo ‘qué idiota’, no hace falta”, compartió Martínez. Además, resaltó que su percepción hacia colegas masculinos como Andy (Kusnetzoff) o Migue (Granados) es igual, pero lamentó cómo el ser mujer agrega otras dimensiones a la percepción pública y afronta juicios diferentes», concluyó.