SINCERA: Nazarena Vélez explicó por qué no hace dietas y reflexionó sobre su cuerpo

De un tiempo a esta parte, Nazarena Vélez supo transformar las inseguridades del pasado en amor propio. En varias oportunidades, la actriz se mostró al natural, reinvidicó los cuerpos reales y habló de los trastornos alimenticios que atravesó en su época de modelo. Luego de haber hablado de las dificultades que le trajo su adicción a las anfetaminas, la panelista de LAM confesó que ya no hace más dietas. En su cuenta de Tik Tok, una seguidora le consultó por este tema y ella se sinceró al respecto. “¿No hacés dieta o no comes algo? Yo como una manzana con agua”, le escribió una usuaria. «No hago dietas, las detesto, las hice todas. La dieta de la cebolla, de la luna, del sol, todas las que te puedas imaginar. Me cansé, me sacan y no sirven«, contestó la empresaria. «Como lo que quiero porque toda la vida me privé de comer, pero ahora me quiero tanto que no me privo de nada, lo que tengo ganas de hacer, lo hago«, remarcó. Pese a esto último, la exvedette aclaró que también hace actividad física. «Como lo que quiero pero sí trato de meterle a la verdura, de tomar mucha agua, de cuidarme, de hacer media hora de caminata o escalador. Como ahora como lo que quiero, ya no me doy atracones», explicó.