Sin tapujos, Stefi Roitman contó cómo la cambió el matrimonio

Desde hace algunos años, Stefi Roitman es la cara de muchas revistas y portales de noticias internacionales por la relación que sostiene con Ricky Montaner, el integrante de Mau y Ricky que ha protagonizado algunos escándalos en Argentina por su mala relación con la prensa.

Pese a los rumores de separación y los altercados que se produjeron durante la boda de los mediáticos, la rubia influencer oriunda de la Argentina lucha fuerte por su amor y todo parece indicar que Stefi Roitman está en el mejor momento de su vida, tanto en lo personal como en lo laboral.

Según comentó Stefi Roitman, el amor con Ricky comenzó por un mensaje de Instagram, en el cual el cantante se presentó como «soltero y el menos bonito de los hermanos Montaner».

O por lo menos es lo que dijo Stefi Roitman en una entrevista con el medio de comunicación Infobae. Allí relató cómo le ha tocado vivir estos años lejos de su país natal y cómo se siente en su nueva vida de casada. Cabe destacar que la familia Montaner es muy cercana y unida.

«Esta Stefi es igual a la que siempre conocieron. Me siento crecida y más mujer, pero la esencia no cambia. En este mundo loco y esta travesía del amor y laburo, me siento la misma, pero más madura», dijo la actriz de «Simona».

Los mediáticos se casaron al poco tiempo de noviazgo, en una hermosa ceremonia en Exaltación de la Cruz.

Sin embargo, esta vida de ensueño no ha sido tan perfecta por una sola razón: es la primera vez que está distanciada de sus padres. Desde que formó un hogar, la modelo y su pareja decidieron mudarse a Miami y la separación con sus padres por la distancia no ha sido fácil de digerir.

Aunque, lo cierto es que la reina de las redes sociales aprovecha cualquier motivo para viajar a su ciudad natal y poder reencontrarse con los suyos. Uno de esos mágicos momentos fue en la gala del Martín Fierro, donde su esposo estaba nominado por el programa «La voz Argentina».