SIN PELOS EN LA LENGUA; Viviana Canosa destrozó a Marcelo Tinelli y respaldó a su ex, Alejandro Borensztein

En las últimas horas, Marcelo Tinelli se vio en el ojo de la tormenta, luego de que trascendiera que el pasado viernes habría recibido una valija en su estancia ubicada en Esquel por medio de un vuelo privado, violando así la cuarentena dispuesta para prevenir el coronavirus.

Como era de esperarse, esto disparó una ola de críticas en el mundo del espectáculo y en las redes sociales donde su apellido se ubicó en los primeros puestos del trending topic de Twitter.

En este marco, anoche en Nada personal, su ciclo de El Nueve, Viviana Canosa destrozó al conductor del Bailando a través de un duro editorial en su programa.

Todo comenzó sobre el final de una charla con Eduardo Valdés, diputado nacional por el Frente de Todos. Luego de que el político le remarcara unos dichos de su exmarido Alejandro Borensztein sobre Tinelli, Viviana Canosa recogió el guante y fue durísima con el prestigioso conductor.

– “Qué boca sucia tu ex marido, eh”, dijo el político.

– “Un espléndido. ¿Por qué lo dice? ¿Porque le dijo pelotudo a Tinelli?”, preguntó ella.

– “¿Tres veces? ¿No estuvo reiterativo?”, cuestionó él.

– “¿A usted le parece? Es mi ex marido, no puedo hablar de él, pero sé que lo que hace lo hace con una dignidad que Tinelli debería envidiarle. De verdad se lo digo. Puedo compartir o no con Alejandro Borensztein un montón de cosas, pero tiene el culo muy limpio y otros no pueden decir lo mismo y de eso estoy muy orgullosa”.