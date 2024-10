Silvio Soldán y Anto Pane se besaron en vivo y revolucionaron las redes

Hace unas semanas el conocido conductor Silvio Soldán se volcó al stream. En ese sentido, muchos invitados del mundo de la farándula han visitado el programa, y esta semana fue la oportunidad de Anto Pane.

“Señorita Antonela Pame, bienvenida”, comentó el famoso locutor y todos los presentes lo aplaudieron. La invitada, por su parte, corrigió al presentador: “No, Pame no, no me llamo Pamela. Antonela me llamo”.



“¿Cómo estás? ¡Pero qué linda que sos!”, elogió Silvio, mientras la miraba a los ojos. Luego, el locutor destacó: “No te conocía, pero me hablaron mucho de vos”, agregó.

Todos los que se encontraban en el streaming, al ver la conexión entre ambos, les pidieron que se dieran un “piquito”. Silvio Soldán accedió y dijo “Primer plano acá”, pidió Soldán, y luego bromeó con una clásica frase de Roberto Galán: “Se ha formado una pareja”.

El video entre Silvio Soldán y Anto Pane no tardó en viralizarse en las redes sociales y los seguidores rápidamente comentaron el graciosos clip.