Silvina Videla: “No vamos a confrontar, pero sí exigiremos ser escuchados”.

(Por Ciudad Noticias): El pasado jueves, se hizo la presentación oficial la Asociación Civil Juntos por Saavedra con un breve disc ruso pero contundente.

Silvina Videla, presidenta de la nueva comisión que será el nexo entre la comunidad y las máximas autoridades, presentó oficialmente ésta Asociación Civil Juntos por Saavedra con un mensaje claro y contundente hacia los distintos sectores, principalmente, municipal, legislativo y de seguridad.

Día especial:

“Para quienes integramos La Asociación Civil Juntos por Saavedra, es un día muy especial, ya que luego de seis meses de arduo trabajo para conformar lo que dese ahora es la institución más joven de Saavedra, nos incentiva a poder trabajar seriamente por nuestro amado pueblo.

Es verdad que nos demandó tiempo, el no estar con nuestras familias y también dinero, por eso la idea es redoblar la apuesta y si pudimos dar este gran paso, ¿cómo no vamos a poder gestionar las necesidades de la gente?”, comenzó diciendo la presidenta ante los presentes.

“Sabemos que solo no podremos, para ello, necesitamos el compromiso de las autoridades. No importa el espacio político que esté gobernando, pero es importante que el intendente, delegado, las distintas áreas del ejecutivo, atiendan lo que la sociedad nos traslada y que exista el dialogo.

Esa responsabilidad de escucharnos, también se la quiero trasladar como presidenta de la Asociación Civil Juntos por Saavedra, a los diferentes bloques de concejales. Queremos concejales presentes, no en épocas de elecciones, sino durante los cuatro años que tienen en una banca. Que cada inquietud, sea atendida por el cuerpo deliberativo y que las solicitudes, no queden en la nada teniendo en cuenta que acontecieron varios hechos graves en el distrito y nunca se han expresado y esos expediente están encajonados”, expresó Videla, que si bien fueron invitados todos los bloques de concejales, no hubo una sola presencia de los diferentes espacios.

Por un proyecto serio en seguridad.

“Pido el compromiso de los sectores de seguridad para que se pueda trabajar en conjunto y exista un proyecto serio, ya sea contra la trata y explotación de personas, violencia de género, abuso sexual, y venta y comercialización de estupefaciente. Es necesario que tanto la fuerza policial, la unidad número 19 de Saavedra y el Foro de Seguridad, hagan un trabajo serio ya que la venta o el consumo, se ve día a día a la vuelta de cualquier esquina”, aseveró Silvina Videla, quien también envió invitación a los espacios antes mencionados, y no concurrió ni policía, tampoco autoridades de la cárcel número 19 y mucho menos integrantes del foro de seguridad.

Que la sala de primeros auxilios pase a categoría de hospital.

“Es importante que teniendo la unidad de Saavedra, trabajemos todos para que el nosocomio de primeros auxilios Dr,Miguel Svarch, pase a categoría de hospital y hacer un mayor esfuerzo para contar con más profesionales, aunque tenemos que destacar que en la actualidad, contamos con la Dra Andrea Vampa, radicada desde hace años en Saavedra.

Misma situación con el doctor José Cervante quien también atiende a nuestros vecinos ya que está radicado en este medio.

Nuestro compromiso como esta sociedad de fomento que lleva de nombre Asociación Civil Juntos por Saavedra, es trabajar sin confrontar, pero sí exigimos ser escuchados porque el beneficio no es para quienes integramos la nueva institución, el beneficio debe ser para todos los habitantes de un Saavedra que se ha ido apagando con el tiempo y que más allá de eso, tenemos la esperanza de que recobre vida, de intentar gestionar distintos programas para que la juventud no se vaya a otras ciudades.

Somos conscientes que venimos de más de dos años de pandemia, pero también sabemos que hay cuestiones básicas que pueden ser atendidas y solucionadas. Tanto quien les habla como quienes forman parte de la Asociación Civil de Juntos por Saavedra, seremos una institución activa, insistente y golpearemos las puertas de cada secretaria, cada organismo para buscar respuestas y plasmarlas con hechos, es la única manera de lograr cumplir los proyectos”, sentenció la presidenta de la nueva institución saavedrense.