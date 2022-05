Silvina Luna y Martín Salwe, vivieron una noche de pasión en «El Hotel de los Famosos»

Silvina Luna y Martín Salwe, ya no esconden lo que sienten.

Frente a la mirada de sus compañeras como Majo Martino y Melody Luz, Silvina no le importó nada y optó por meterse en la cama del joven famoso para pasar un momento de pasión. Frente a las cámaras, la modelo no ocultó sus sentimientos y dijo que «Tincho me motiva todos los días». Pese a que hubo poca luz en la habitación las cámaras lograron registrar algunos besos y cómo los dos se tapaban para tener algo de intimidad.

«Con Martín tenemos mucha piel, no nos podemos reprimir más», reflexionó la ex «Gran Hermano». Por su parte, su compañero no se quedó callado y dejó un picante mensaje: «Si esas frazadas hablan… olvidate». El interés de ambos no es algo que sorprendiera a sus compañeros, por lo que muchos esperaban ansiosos que llegara ese momento en el Hotel.

Silvina está más encendida que nunca . «Suelto la cabeza, me dejo llevar por lo que estoy sintiendo y hay fuego, mucho fuego», expresó sobre la intensidad que tienen con el joven.