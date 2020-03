Silvina Luna mostró a su empleada doméstica trabajando con barbijo y la fulminaron en las redes

Silvina Luna apareció por videollamada en Los Ángeles de la Mañana y mostró a su empleada doméstica trabajando con barbijo.

Silvina Luna apareció por videollamada en Los Ángeles de la Mañana y causó furia en las redes sociales. La modelo explicó que está en cuarentena preventiva para protegerse del coronavirus, ya que tiene problemas de salud que la hacen parte del grupo de riesgo: “Estoy inmunosuprimida porque tomo corticoides y además tengo una insuficiencia renal crónica”, explicó.

“Hoy empiezo en el programa de Pampita y estoy viendo qué hacer, si salir o no salir. Por ahora me quedé todo el fin de semana acá”, contó Silvina Luna a los miembros de Los Ángeles de la Mañana. La modelo está aislada en su casa de Puerto Madero desde el viernes. “A mí me gusta estar acá, no me angustia”, reveló. “Por ahora no tuve contacto con gente… Bah, hoy vino Norma que es la chica que limpia”.

Luego explicó que su empleada doméstica va a su casa a trabajar “con barbijo” y que “se lavó las manos mucho”. Silvina Luna la llamó para que aparezca en cámara y le pidió: “Hola, Normis, saludá a las chicas”. Cuando apareció Norma, la modelo agregó: “Norma tiene el barbijo porque ella vino en un transporte público. Pero se está lavando las manos a cada rato y me está dando una mano a acá en casa”.

Ante esto, los usuarios en las redes sociales la fulminaron. Entre los comentarios publicados en Twitter, se encuentran los siguientes: “Se queda en su casa por el coronavirus, pero ‘a la chica que limpia’ la hace laburar, no sea cosa que tenga que barrer ella”, “Estas son las cosas que me dan asco. Silvina Luna haciendo trabajar con barbijo a la empleada y ella así nomás, ¿por qué no le das el día?”, “Silvina Luna te muestra que tiene a la mucama con barbijo… ¡Flaca, dale el día! No se puede ser tan HDP”.