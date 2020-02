Silvina Luna dio detalles de la época en la que era camarera en distintos restaurantes y recibió 4 mil dólares de propina

Slvina Luna participó del programa televisivo Divina Comida, en el que famosos abren las puertas de su casa para actuar como anfitriones de sus invitados y disfrutar de una cena en conjunto. La ex Gran Hermano fue la encargada de llevar adelante el programa con Mariano Peluffo, Karina Jelinek, Gabriel Schultz y Fernando Carlos como invitados.

En un momento, Silvina contó que cuando tenía 19 años le tocó trabajar como camarera en un restaurante en Puerto Madero: “Estuve unos meses ahí, aprendí a hacer tragos y después me ascendieron a recepcionista”, relató.

Los invitados de Silvina Luna (Foto: Divina Comida/Telefe)

Luego, los invitados indagaron más sobre el tema, y allí fue cuando la panelista de Incorrectas contó la anécdota de la gran propina que recibió: “Cuando tenía 19 años me fui a Miami de vacaciones con mis compañeros de colegio. Supuestamente iba un mes, pero conseguí laburo y me terminé quedando. Trabajábamos pocas horas, generalmente en restaurantes, y el resto del tiempo lo pasábamos en la playa”, comenzó el relato.

Y continuó: “Un día, una amiga que trabajaba en un boliche de allá muy grande me dice ‘No puedo ir, me enfermé, ¿podés cubrirme?’. Y no les quiero exagerar pero hice cuatro mil dólares en una noche, de verdad. Era boliche y after, así que arrancó a las once de la noche y terminó el otro día a las cuatro de la tarde. No lo podía creer, creo que viví todo ese año con lo que gané con esa propina”, aseguró.