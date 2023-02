Silvina Luna deberá ser trasplantada y hay preocupación en el entorno

Una vez más la salud de Silvina Luna vuelve a ser noticia luego que se dieran a conocer nuevos avances en torno a los tratamientos que se viene realizando tras las operaciones con el Dr. Lotocki.

Hace doce años, la modelo Silvina Luna viene luchando por recuperar su estado de salud tras haber sometido su cuerpo a una intervención quirúrgica la cual le dejó serios problemas, incluso pasando momentos delicados.

Silvina Luna. (Fuente: Instagram).

Desde el programa “Intrusos” en las tardes de América, Guido Zaffora reveló le información reciente sobre su situación, la cual que causó cierta preocupación en su entorno.

“Está en diálisis porque sus riñones dejaron de funcionar y Silvina Luna se tiene que trasplantar” fueron las palabras del panelista.

Silvina Luna. (Fuente: Instagram).

En ese sentido explicó que, a causa de dicha operación, sus riñones dejaron de funcionar y desde ese momento comenzó a realizar un tratamiento de diálisis donde debe enchufarse a una máquina por cuatro horas.

Ahora, debido a que el problema se fue agudizando con el paso del tiempo, Silvina deberá someterse a un trasplante con el objetivo de recuperar su bienestar.

Silvina Luna. (Fuente: Instagram).

Conciencia

Si bien el caso entre Silvina Luna y el Dr. Lotocki se encuentra siendo abordado por la justicia, lo cierto es que el médico sigue dando notas en la televisión abierta y promocionando sus servicios.

Silvina Luna. (Fuente: Instagram).

Ante ello, la panelista Karina Iavicoli mencionó que “yo no puedo creer, porque lo vi con mis propios ojos, haciéndole una nota a Lotocki, porque ni siquiera lo voy a tratar como médico, y la gente yendo a consultorio, por favor que la gente tome conciencia, porque no es un caso, un error, hay un montón de famosas y de no famosas que pasaron cosas terribles” incluyendo entre ellas a Silvina Luna.