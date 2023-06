Silvina Luna atraviesa su peor momento, internada con respirador

Finalizando el día de ayer, se supo que la modelo está en «estado crítico». Conforme pasan las horas, aún no se sabe a ciencia cierta porqué su cuadro empeoró gravemente, al punto de tener que ser asistida en la internación con respirador. Se encuentra internada en el Hospital Italiano, y el origen de sus problemas de salud se deben a la hipercalcemia y la insuficiencia renal que sufre luego que el médico Aníbal Lotocki le haga mala praxis en 2011 al inyectarle biopolímeros en sus glúteos. Frente a este complicado panorama, Los famosos iniciaron una cadena de oración por la salud de Silvina Luna. Paula Chaves, Luciana Salazar, Marcela Tinayre, Julieta Ortega, y más artistas, expresaron su preocupación después que se supiera que la actriz está internada en terapia intensiva. Moon del amor, desde acá estamos

Todos haciendo cadena de oración por vos! Te amamos fuerte. Vos ponete bien, que te esperamos para mímame fuerte!🙌🏿🙌🏿🙌🏿🙌🏿🙌🏿❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/WvZ158jocJ — Miriam Lanzoni (@miriamlanzoni) June 28, 2023 La noticia que se dio a conocer en las últimas horas, ha generado gran preocupación entre sus seguidores y colegas del medio. Como ella misma lo había contado hace tiempo, estaba haciendo diálisis tres veces por semana para oxigenar su sangre porque no le funcionaban sus riñones y se encontraba a la espera de un trasplante, el cual a su vez demorado por una bacteria que no podían controlar los médicos. Fue justamente el tema de la bacteria, que al parecer se había logrado enmarcar, el causante que, en este martes, se conozca a través de Pablo Layus que Silvina Luna está internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano. Allí se encuentra acompañada por su hermano y amigos.