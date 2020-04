Silvina Escudero y un hermoso mensaje en el día del animal; “No puedo ponerlos en una sola foto, pero todos y cada uno están en mi corazón”

Como todos saben,la espectacular bailarina Silvina Escudero, no solo es amanre de los animales, sino que una gran defensora de los mismos. Pero ojo, no confundamos. Ya que hemos vistos a muchas del ambiente que suelen hacer marketing y a la hora de ayudar a difundir o aportar para ayudar a los perros de la calle, miran para otro lado, pero no es el caso de Silvina, que siempre, pero siempre, se toma su trabajo para responder mensajes y ayudar en lo que más pueda. En ésta oportunidad, con motivo del Día del Animal, compartió un hermoso posteo, y sería bueno que aquellos que suelen tener el corazón algo duro, se les ablande y reflexionen lo importante que es ayudar a los animales abandonados.

Lo publicado por Silvina Escudero:

“Amores de mi vida!!! No puedo ponerlos en una sola foto…pero todos y cada uno están en mi corazón! Ellos marcaron con huellas mi camino y forman parte de la mayoría de mis historias! Me han escuchado llorar, lamiendo mis lágrimas, me vieron caer y con su ayuda me levante, me vieron con mucho miedo y lo ahuyentaron, así como muy feliz y su cola se movía al ritmo de mi risa. Se puede vivir sin un animal? Todos podrían decir que si…yo no soportaría una vida en la cual no formen parte de ella. Sigo amando y extrañando cada uno de mis bebis que me cuidan desde arriba, y amando y besando a los que abrazo cada noche. . Los animales están a nuestra cuidado, hagámonos cargo de eso, es nuestra obligación y es su derecho el ser bien tratados. Unamos nuestro amor y energías para que se aplique la ley contra el mal trato animal. Perdón por ser extensa, pero ellos son todo lo que está bien en el mundo. FELIZ DÍA A LOS MEJORES SERES DEL PLANTA!!!!”