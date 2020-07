Silvina Escudero y el sexy posteo que no pasó desapercibida entre sus seguidores: Desde el piso y con ropa interior de encaje.

Silvina Escudero compartió en su cuenta de Instagram una imagen que logró levantar la temperatura de este invierno. Allí, se la ve recostada en el piso, vestida solo con ropa interior de encaje.

La morocha, que tiene más de un millón trescientos mil seguidores en Instagram, acompaño el posteo con el siguiente mensaje: “Mi sábado a la noche 🌓”. Y aprovechó para agregar en la ubicación el hashtag de la cuarentena: “Quedate en Casa”.

Silvina Escudero (Instagram)

Con más de 43.000 me gusta y cientos de comentarios, sus fans enloquecieron y le respondieron: “Loza Radiante no?🔥🔥🔥”, “Con vos a mi lado que no me quedo en casa me encierro y tiro la llave al inodoro jajaja😂😂😂😂”, “Sola?”