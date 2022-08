Silvina Escudero se casó con Federico: las primeras imágenes

Después de cinco años de relación, con algunos idas y vueltas en el medio, finalmente Silvina Escudero se casó por civil con su novio Federico. La ceremonia íntima se festejó en un espacio que la pareja alquiló en la zona de Tigre. La bailarina llegó al lugar cerca de las 13:45 y lució un palazzo blanco, un top de encaje, blazer del mismo tono, y llevaba un ramo de flores en sus manos. En esta oportunidad, eligió un make up discreto y de peinado una cola tirante. Una vez que dieron el sí, los flamantes marido y mujer disfrutaron de una recepción para 80 invitados, donde sólo asistieron familiares y amigos más cercanos. Entre los presentes estuvieron su hermana Vanina junto a sus hijos y esposo, Álvaro Navia, y el padre de ambas. Una de las famosas que también se acercó a la fiesta fue la actriz Miriam Lanzoni. Si bien Silvina no quiso hablar con los medios en ese momento, saludó a las cámaras y mostró su outfit completo. Según trascendió, esta no fue la única celebración de ambos, ya que la ceremonia religiosa y los festejos serán en diciembre.