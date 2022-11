Silvina Escudero rememoró un capítulo de Friends rozando la censura: de espaldas, en crop top y microbikini

Recientemente quiso compartir un recuerdo de la serie Friends de una manera muy particular. La morocha lució un crop top con las inscripciones “We were on a break” y “We were not on a break”, en la parte delantera y trasera, respectivamente. Las frases corresponden a Ross y Rachel y a la discusión sobre si el affaire que había tenido uno de ellos se dio en un “tiempo de distancia”.

Silvina Escudero rozó la censura. Foto: Instagram

El asunto es que, si bien la idea de Silvina apuntaba a relevar quién de los personajes tenía más adeptos, su look se llevó todas las miradas: posó de frente y espalda con un crop top y una tanga de animal print con tiras casi imperceptibles que la hicieron rozar la censura.