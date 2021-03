Silvina Escudero reflexionó sobre su pasado en los medios: “Se han hecho festivales a costa de mi sangre y mi malestar”

La bailarina hoy está alejada de los escándalos y se luce en “Los Mammones”, el programa que conduce Jey Mammón por América.

En un gran momento profesional, Silvina Escudero se encuentra disfrutando de su participación en Los Mammones, el programa que conduce Jey Mammón todas las noches en América. Con un perfil mucho más bajo y alejada de los escándalos, hizo una reflexión sobre su cambio de actitud y también destacó que los medios hoy protegen más a sus figuras.

“Yo consumo televisión, y también estoy inmersa en ese mundo y yo lo he padecido, lo he sufrido. Se han hecho festivales a costa de mi sangre y mi malestar”, comenzó diciendo. Y agregó: “Infinidad de veces tuve ganas de irme de entrevistas, y especialmente en mis años álgidos. Yo estuve siete u ocho años que estaba en la cresta de la ola todos los días, todo el tiempo era tapa, y eso era muy difícil de llevar, por eso también necesité bajar y salir de eso. Si eras linda y tenías buen cuerpo, estabas sí o sí relacionada con el sexo, no importaba tu intelecto o si tenías cosas importantes para decir. Pero hoy, gracias a Dios, no hace falta que sea esa carnicería como antes, hoy me parece que se respeta más al artista, hay más código”.

En esa línea, destacó que ella misma hizo un cambio gracias a su madurez emocional. “Hoy estoy plantada desde otro lugar. Soy una mujer. Yo era una nena cuando empecé en los medios. Una creía que por ir a un programa, como era tapa de revista, tenía que bancarme que se rían o me hablen todo el tiempo de mi culo o de lo sexual. Hoy como mujer adulta te lo puedo decir. Yo no me lo quería bancar porque soy una mujer aguerrida, de carácter, pero la realidad es que no podés contra todo. Y era peor: mientras más vos contestabas, era un laberinto sin salida”, rememoró.

Justamente por esto es que hoy se siente feliz y cómoda en el ciclo que hoy le toca trabajar. “Este programa tiene mucho que ver con la buena onda y el respeto. Supuestamente era un programa de verano y hoy es el programa éxito de la televisión”.

En el plano personal, habló sobre la decisión de su hermana de irse a vivir a Uruguay junto a su pareja y sus hijos. “A ellos les está yendo muy bien. Álvaro se fue con mucho trabajo. Uruguay es un país hermano y es casi lo mismo. Pero a mí se me rompió el corazón en siete millones de partes y ya está, nadie me lo va a arreglar. Está ahí y hay que aprender a vivir con eso. Mi hermana siempre fue mi mejor amiga y mis sobrinos siempre fueron más que mis sobrinos. Yo en mi casa tenía un cuarto para ellos. Siempre fuimos una familia muy pegote. Todos los días hablamos, mil veces por día, pero yo quiero abrazarlos, besarlos y moderles los cachetes”, finalizó. Cabe recordar que la ex de Matías Alé hoy se encuentra soltera, ya que se separó en octubre de su novio Federico, tras cuatro años de amor y, según confesó, no hay vuelta atrás.

FUENTE; INFOBAE