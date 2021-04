Silvina Escudero recibió regalos de un admirador y Jey Mammon fue letal: “Es realmente horrible”

(Por Ciudad Noticias): Jey Mammon contó al aire de Los Mammones este jueves por la noche que Silvina Escudero está dele recibir regalos de un admirador desconocido que desde hace un tiempo la agasaja con obsequios.

Lo gracioso del caso es que a Jey los regalos que le hace este hombre a la bailarina a través de intermediario le parecen “horribles”.

“Voy a contar una cosa que es realmente horrible. Le llegaron más regalos a Silvina, miren el nivel y el glamour de este señor. ¿Sabés que no sé cómo definir esto?”, arrancó diciendo el conductor del ciclo de América.

Y agregó: “Es una botellita de champagne chiquita, flores y bombones. Me da un poco de pudor decirlo, pero no me gusta”, dijo entre risas Mammon.

Mientras Silvina mostraba la caja de bombones con flores y champagne, Mammon se preguntó si eran flores naturales o de plástico porque el obsequio no le gustaba nada y detalló: “Es un señor que le manda cosas. Perdón, esto lo tengo que contar. Hoy el chofer trajo estas cosas y dijo ‘hasta que no salga la Escudero, no se lo doy’. Entonces salimos todos a protegerla porque teníamos mucho miedo… ¡en realidad queríamos los chocolates!”.

Por su parte, Escudero confesó que ya no sabe qué hacer con tantas flores que lleva a su casa y se comprometió a repartir los bombones.

No se sabe nada del misterioso hombre que la agasaja, solo que tiene un chofer privado por lo que podría tratarse de un empresario.