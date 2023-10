Silvina Escudero llevó al máximo nivel el Total animal print con dos looks salvajes: “Amo festejar”

Tomense el pulso antes de ver las fotos de Silvina Escudero del festejo de su cumpleaños con la temática “SIL´S Safari Party”. La modelo, bailarina y presentadora argentina pisó a fondo el acelerador del Total animal look y lució como toda una leoparda en pleno hábitat natural.

La modelo no solo lució un jumpsuit de escote en V sin mangas en estampado de leopardo marcado con copas, sino que también llevó un segundo look para la noche en un animal print donde hizo retruco. Silvina Escudero lucio salvaje y peligrosa con su look.

Silvina Escudero. (Fuente: Instagram).

“Lo que quedó de mi cumple Ella copada seguía con la temática de su fiesta para ir al programa. Mañana y los próximos días voy a estar subiendo las fotos y videos de SIL’ SAFARI PARTY. Pero hoy les dejo el look del día”, comentó la modelo.

Escudero subió la temperatura a su cuenta de Instagram y dejó que los mensajes desbocados colapsaran en sus redes sociales al preguntarle a sus fans si amaban al animal print como lo ama ella. ¡Una locura total! Casi 30 K de interacción en cuestión de minutos.

Silvina Escudero. (Fuente: Instagram).

“Amo festejar todo en la vida, considero que cada cosa, hasta lo más pequeño, es motivo de festejo. Agradezco rodearme de gente que le pone onda a la vida. Así la vivo yo, con onda, con ganas, con voluntad”, escribió Silvina en su publicación.

La modelo celebró su cumpleaños con amigos y esposo, pero como era de esperarse, no lo hizo de una forma tradicional. De serlo, no sería el cumpleaños de Silvina Escudero. “Acá les comparto un poquito de mi pumple feliz”.

Silvina Escudero. (Fuente: Instagram).

Silvina Escudero. (Fuente: Instagram).

Por qué llevar el animal print en temporada de verano

5 razones claves y básicas por las que cada vez más las mujeres de todas las edades y estus en la moda eligen el look animal print para lucir su más jugados looks.

Estilo atrevido.

Destaca en la multitud.

Aire salvaje-chic.

Combina con colores vivos.

Es anacrónico.

Silvina Escudero. (Fuente: Instagram).

Detalles de los looks animal print de Silvina Escudero

El look del día, como ya lo pudieron apreciar, la modelo llevó un jumpsuit audaz, con estilo, vanguardista y moderno. El peinado es un trenzas amazónico con largas extensiones propias de una guerrera que venció a la bestia y se apoderó de sus pertenencias.

Silvina Escudero. (Fuente: YouTube).

Para la noche, Silvina Escudero redobló la apuesta y sin dejar mucho a la imaginación llevó un vestido mini bodycon de estampado de cebra transparente con mangas largas, botas mosqueteras negras y debajo del vestido ropa interior negra para darle este toque sensual y atrevido propio de un look que demuestra su gran sentido de la moda.