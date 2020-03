Silvina Escudero hablo sobre la foto del escándalo y aseguró que gastó mucho dinero en abogados y no pudo lograr nada.

Durante la emisión de Divina Comida, Silvina Escudero la encargada de invitar a los comensales a su casa y confesó cómo fueron las circunstancias alrededor de la foto que se viralizó años atrás que la muestra en paños menores, con una pose sexy y otros detalles que se convirtieron en un escándalo mediático.

Al finalizar la cena, la modelo se refirió al tema, comentó que su entonces novio Nicolás Riera tomó la fotografía que luego fue descargada en una computadora. En un momento dado, el soporte tecnológico se rompió y se llevó a arreglar, y ella consideró que ahí la imagen salió a la luz.

Visiblemente incómoda, Silvina expresó “Estaba con Nico, la foto me la sacó . Estaba en una computadora que después se mandó a arreglar. Me sentí mal, muy mal. Triste y deprimida. Gasté mucha plata en abogados y no pude lograr nada… la realidad es que me dio mucha bronca”.