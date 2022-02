Silvina Escudero ha dejado a sus 1.6 millones de seguidores admirados con su hermosa figura.

Acostada a la orilla de su pileta se puede ver a la morocha con un micro bikini blanco mezclado con tonalidades flúor y su cabello mojado. Silvina Escudero está aprovechando los días de calor que quedan antes de la llegada del otoño.

En su cuenta de Instagram las imágenes hablan por sí solas, Silvina Escudero parece una bella sirena bajo los rayos del sol. La actriz se ha tomado un Break de sus actuaciones en su obra teatral Sex dirigida por José María Muscari.

Hace unos días Silvina Escudero sorprendió a todos con la noticia de que quiere ser madre. Tras hablar sobre la intimidad de su pareja, congeló sus óvulos y manifestó además el enorme deseo que tiene de ser madre.

Es por ello que Silvina Escudero expresó: “ Siempre fui maternal, protectora y muy de educar. No sólo a nuestros animales, sino también a mis sobrinos y a los hijos de mis amigas”, le dijo la bailarina a la revista HOLA, Argentina.

IMAGEN: INSTAGRAM SILVINA ESCUDERO

Luego continuó narrando Silvina Escudero: “Sueño con estar embarazada, me visualizo con una panza gigante. Pero aún no se dio. «Por el momento no está en mis planes usar mis óvulos congelados. Hoy, buscaría de manera natural. Tengo mucho amor para dar y no necesito de alguien para solventar ese sueño. La actriz siempre deja imágenes en su perfil de Instagram para sus seguidores que la admiran y alientan constantemente.