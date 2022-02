Silvina Escudero enamora y da rienda suelta a la imaginación

En este verano, Silvina Escudero reparte sus días entre los trabajos en Argentina y los descansos prolongados en Uruguay, en donde tiene a su hermana.

Los días que no tiene presentaciones teatrales, Silvina Escudero, de inmediato, cruza el Rio de la Plata y se instala en la propiedad que de Vanina, en el vecino país.

Silvina Escudero. Foto: (Instagram).

El descanso comenzó con un contundente posteo. “Sola y aburrida entre las palmeras. ¿Se les ocurre algo?”, consultó la bailarina dando rienda suelta a la imaginación de sus seguidores.

Esa primera foto, en donde la panelista de “Los Mammones” deja todo su encanto al lado de dos palmeras, cosechó algo más de diez mil reacciones.

Silvina Escudero. Foto: (Instagram).

Horas más tarde, la bailarina volvió a su res social y publicó nuevas imágenes. Esta vez de rodillas y acompañada de números patos de color blanco. Ese posteo estuvo acompañado con las siguientes palabras.

“La vida se trata de amar. Amar a los animales, a la pareja, a la familia, a los amigos, amar el amor. Así lo veo yo, así amo yo”.

“¿Ya vieron cómo los seduje a los patos?”, consultó por otro lado la morocha, que según ella las aves cayeron rendidas a sus pies por su incalculable belleza.

Arrepentida de las fotos

Pese a salir hermosa como siempre, a Silvina no le gustaron las tomas fotográficas. “No me gusta cómo salí en las fotos, tengo mucha cara de dormida, pero me transmiten paz los animales”, resaltó.

“Vivan el finde y amen mucho”, dijo por último la bailarina. Desde que pudo viajar sin tantos problemas, Sil no pierde oportunidad para ir a pasar unos días con su hermana, a quien no vio por mucho tiempo.