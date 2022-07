Silvina Escudero dio detalles de la propuesta de casamiento y confirmó la fecha de su boda

Silvina Escudero está viviendo un gran presente. Hace unos días, en medio de su viaje por Europa, contó que su novio Federico apareció de sorpresa y le propuso matrimonio tras cinco años de relación. En las últimas horas, dio detalles de cómo fue el romántico pedido y reveló la fecha de su boda. «Yo fui con mi mejor amiga que se fue a vivir a España. Hacía cinco años que no la veía, pandemia mediante siempre se iba posponiendo el viaje. Llegué y me quedaba diez días con ella. Primero estuve en París y después en Mallorca, donde vive ella, Flora. Y un día me dice: ‘Nos vamos a almorzar que reservé un restaurante frente al mar Mediterráneo divino’. Cuando llegamos y nos ubicamos en la mesa, me dice: ‘Me voy al baño’. Me quedo ahí, empecé a grabar para historias de Instagram y aparece Fede en escena», relató la bailarina. Tal como indicó, su pareja estaba en Buenos Aires, pero viajó específicamente para concretar el plan. «Apareció en escena y se sentó en la mesa con el anillo para hacerme una propuesta romántica hermosa», sostuvo. «Se me puso de rodillas, me hizo toda una declaración de amor, nos abrazamos, me puso el anillo en el dedo y todo el restaurante aplaudía», remarcó. Tras contar esto, la artista confirmó que el casamiento es «inminente» y que ya está buscando vestido porque la fecha es en las próximas semanas. «Nos casamos el mes que viene», confirmó. Sin embargo, aclaró que el apuro se debe a que su pareja ya sacó turno en el registro civil, aunque la gran fiesta rodeada de amigos, familiares y figuras del ambiente será al finalizar este 2022.