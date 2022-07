Silvina Escudero desmintió en “Punto de Referencia”, la supuesta pelea con Celeste Muriega.

(Por Ciudad Noticias): La gran morocha argentina, fue consultada ésta mañana en el programa “Punto de Referencia”, sobre el rumor que levantaron algunos medios sobre la supuesta pelea con Celesta Muriega, ambas, compañeras durante todo el verano en la obra erótica “SEX”.

“Con respecto a tu pregunta de Cele no sé qué decirte porque no hay una respuesta.

El motivo por el que me bajé de SEX, es porque comencé la facultad y no podía hacer la gira. Seguramente en breve volveré a SEX porque ya me llamaron devuelta hace dos meses y la verdad que nos llevamos tan bien todos, con la producción también y que es un placer”, afirmó en LA ZERO FM la hermosa bailarina quien se encuentra estudiando locución.

Además, tuvo palabras de elogios hacia su colega Celeste Muriega; “Nada, a Cele la quiero un montón, nos llevamos bárbaro y fuimos confidentes todo el verano, guardando secretos, (risas), yo secretos de ella que no revelaré y ella secretos mío”, expresó Silvina Escudero dando por tierra lo que desde otros medios daban como algo concreto.