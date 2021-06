Silvina Escudero confesó que besó a Noelia Marzol para cumplirle una fantasía a su ex novio

ilvina Escudero confesó que besó a Noelia Marzol hace unos años. La bailarina contó los detalles del encuentro, que ocurrió en un boliche, este domingo en Debo Decir.

“Me siento muy querida por las mujeres. Nunca estuve con una. Me gusta y me aparece atractivo el cuerpo de la mujer. Pero nunca estuve, si chapé con una mujer, solo chapar”, la bailarina.

“Fue en un cumpleaños mío. Yo soy muy amiga de ella, y chapamos, es una bomba que acaba de ser madre”, a lo que el conductor del programa, Luis Novaresio, le preguntó: “¿Noelia Marzol?”.

“Sí, es una hermosa mujer. Eso, chapamos treinta segundos”, respondió Silvina sobre el beso que compartió con su amiga, que acaba de recibir a su hijo Donatello junto al futbolista Ramiro Arias.

Silvina Escudero en Debo Decir(Captura de TV)

Fue entonces que la panelista de Los Mammones agregó que su pareja de aquel momento fantaseaba con verla besarse con otra mujer.

Apostando devuelta al amor

Con respecto a su situación amorosa actual, Silvina había contado que volvió con su ex novio, a pesar de los rumores de relación con el actor Mariano Martínez. En diálogo con Guilllermo Andino y Soledad Fandiño en Es por ahí detalló:

“Volví a estar en pareja con mi ex. Es como la décima oportunidad que nos damos. Estuvimos cuatro años de novios. Nos separamos ocho meses, en los que cada uno hizo su vida, y hoy decidimos apostar nuevamente a la relación. Él es un divino. Siempre hubo amor, pero no estábamos de acuerdo en un montón de situaciones de la vida”.

Silvina contó que su novio no está en el ojo público y por eso prefiere mantener su relación en privado. “En cuatro años me ha acompañado a todos lados, pero siempre detrás de cámara. No lo quiero exponer, ya lo hice durante muchos años en mi vida, me parece que ya no”, explicó.

Silvina Escudero y su novio Federico. (Instagram)

Con respecto a las razones de por qué decidieron separarse el año pasado, la bailarina mencionó el tema de la maternidad. “Él siempre quiso ser padre y yo siempre retrasé un poco eso, pero bueno, estamos diferentes hoy. Nos encontramos más grandes. Me parece que estuvo bueno que cada uno haya vivido su vida en todos estos meses”, dijo.

Durante estos meses de soltería, Escudero contó cuales eran las precauciones que tomó a la hora de conocer un hombre nuevo. “Con las personas que salí en esta época las he bañado en alcohol… a un chico casi que le metí el dispenser de alcohol en gel en la boca. Con todo el tema de la pandemia no es fácil conocer gente, tampoco. Así que baño a cada uno”, explicó.

“Le pedí los estudios de anticuerpos. Le pedí hisopado y el de sangre, la prueba de anticuerpos, porque esa persona ya había tenido covid y me trajo los papeles”, agregó sobre una de sus citas.