Silvina Escudero comenzó locución en el ETER y tiene compañeros de 18 a 22 años.

(Por Ciudad Noticias): La escultural bailarina Silvina Escudero, en una nota que brindó a radio Urbana, afirmó que comenzó a estudiar locución.

La gran morocha argentina, siempre se ha caracterizado por su compromiso a la hora de afrontar metas y trabajos y en ésta oportunidad, se puso como objetivo recibirse de locutora. Lo cierto que Escudero, está dando sus primeros pasos y sus estudios los lleva adelante en el ETER, Escuela de Comunicación.

“Tengo compañeros de 18, 19 y también tengo compañeros de 42”, comenzó contando la hermosa morocha.

En otro tramo de la entrevista, Silvina se refirió a cómo fue cuando inició hace unos meses.

“Cuando empecé éste cuatrimestre, ahora ya estamos por terminar, cuando empecé, llegué a la facultad con todos los pelos en la cara, el barbijo, anteojos, digo, no quiero que me reconozcan y me re contra reconocieron. Llegó el recreo y empecé como muy tímida las primeras semanas y ahora me llevo bien con todos y tengo muy buenos compañeros de 18, pero también tengo compañeros de cuarenta y pico, de cincuenta, de treinta y pico. Me parece que locución es una carrera que me va a servir mucho”.

Si bien Silvina hizo radio, estuvo en infinidades de programas, ella admite que algo que quiere mejorar es su voz y que todo esto, le ayudará tanto en teatro o cualquier otro trabajo de los que nos tiene acostumbrado la multifacética Escudero.