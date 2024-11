Silvina Escudero apostó por el rock y la rompió en el Cantando

La modelo y bailarina Silvina Escudero volvió con todo al reality show con un look full rocket que deslumbró tanto al jurado como a los televidentes. Luego de haber interpretado a una anciana la semana pasada, en esta oportunidad apostó con un estilo más desafiante.

Es así que junto a su pareja, Alito Gallo, interpretaron “Rock del Pedazo” de los Ratones Paranoicos y la rompieron. Tanto la canción como la performance que realizaron en el escenario dejó sin palabras al público y al jurado presente.

En cuanto a la devolución, Aníbal Pachano expresó: “Lo que me gusta de la pareja es que arriesga al cambio y está re bueno. Estás en un muy buen momento”.

Por su parte, Flavio Mendoza mencionó: “A mí me gustó, Silvina no desafinaste en ningún momento. No me gustó el tema, pero estuvo bien hecho, prolijo. Ustedes pueden mucho más”.

A su turno, Milett Figueroa no tardó en brindar su punto de vista en el Cantando y declaró: “Juegas mucho, viniste con mucha confianza. El tema no me gustó tanto para ti, siento que puedes dar mucho más. Me gustó mucho, lo disfruté”.



Por último, Gladys “La Bomba”, agregó: “Me gustó mucho, cantó menos graves. Estuvo correcto, lindo para ver y escuchar”. En tanto el público, quedó deslumbrado con la actuación de la pareja y fueron aclamados al finalizar su presentación.