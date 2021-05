Silvia Süller se casará con su novio de 23 años: “Me enamoró su termo”

Silvia Süller disfruta de su presente amoroso junto al uruguayo Martín Lema, quien se mostró muy enamorado de la ex vedette.

Silvia Süller se encuentra en su mejor momento amoroso y más enamorada que nunca de su novio, Martín Lema de 23 años, a quien conoció a través de las redes sociales ya que el entrevista famosos por Instagram. Sin embargo, todo es color de rosas desde que él le propuso casamiento y ella aceptó la romántica propuesta.

La mediática reveló el impactante momento que atraviesa en su vida sentimental durante el programa de Fernando Piaggio y Lío Pecoraro en Crónica HD. Al respecto, súper feliz, dijo: “Nos vamos a casar con Martín después de la pandemia, yo soy separada y él soltero“.

Luego explicóentusiasmada: “Él me propuso casamiento y no tenemos nada que perder, hay que vivir la vida, yo viajaría a Uruguay pero va a ser él el que va a venir“. Y además expresó: “Mis padres me mandaron a Martín para salvar los agujeritos míos del corazón. Yo estoy muy enamorada de él“.

El joven habló sobre su relación con Silvia Süller

Por su parte, el futuro esposo de Silvia expresó mediante una videollamada en el programa: “Estoy muy enamorado de ella y soy fan de ella desde que tengo diez años. Quiero viajar a Argentina para verla a Silvia, la llamo a cualquier hora y me atiende. En la charla pasan cosas. Yo ya le dije a Silvia de casarnos, estoy desesperado por irme para allá. Me enamoró todo de ella, es hermosa“.

El novio de Silvia Süller tiene 23 años y es uruguayo.

En ese momento, la ex vedette comentó pícara: “Tenemos sexo virtual pero yo no me saco la ropa, no lo hice antes, no lo voy a hacer ahora. Él es muy calentón“.

Cabe recordar que hace un tiempo en diálogo con Mitre Live, la actriz contó más detalles: “Los padres de él, sus abuelos y hermanos me aman. Estoy en contacto. Él sabe que mi amor fue Soldán, lo saben todos, pero la verdad es que me siento muy bien. Tenemos sexo virtual y estamos esperando conocernos. Me enamoró su termo“.