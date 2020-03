Silvia Süller, indignada con Jacobo Winograd: “Es un cavernícola que no entiende nada”

La mediática manifestó su dolor después de la separación del empresario.

La separación de Silvia Süller y Jacobo Winograd sorprendió a todos después del casamiento que fue confirmado por este medio.

En diálogo con radiomitre.com.ar, la mediática habló por primera vez de lo que ocurrió y realizó un fuerte descargo contra el empresario.

“Estoy triste, dolida, desilusionada. Yo hace 34 años que lo conozco pero no es lo mismo hacer teatro o televisión. Yo ya le dí un corte definitivo. No fue una boda en serio. Yo quería hacer un reality pero con Jacobo no se puede hacer nada. Es un cavernícola, es muy retórico. No entiende nada. Me quería llevar a boliches, que yo me pelee con mujeres”, comenzó diciendo la artista de manera contundente.

En ese sentido, siguió con su relato: “Me hizo muy mal que el día del cumpleaños no me haya llamado, que no haya tenido una atención conmigo. No me dijo nada cuando cumplimos un mes de casados, cuando era el día de los enamorados tampoco. Es un tipo muy frío, me sacó las ganas de todo”.

“Me quería llevar a comer un sándwich porque el no sabe comer con tenedor. Le dije que a ese lugar no iba a ir. Él es un animal, una bestia. Tiene quinto grado. Somos el agua y el aceite y la chica con la que estaba la conozco”, agregó Silvia en una conversación con el periodista Juan Etchegoyen en la web de Radio Mitre.

“Estaba contenta con lo del casamiento. Era como una obra de teatro que la terminas haciendo propia. Me la estaba creyendo. Cada cosa que subía tenía mucha repercusión en las redes. Él no sabe hacer las cosas. Que haga las cosas por su lado y yo las hago por las mías”, manifestó Süller.

“Fui una idiota yo porque Jacobo estaba desaparecido y le di un lugar para que haga prensa y se cuelgue de mis lolas. El estúpido no lo supo aprovechar”, concluyó.