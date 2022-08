Silencio de los medios del vecino distrito sobre la pelea de dos funcionarios municipal en Puan

(Por Ciudad Noticias): «Apostillas», «apostillas», si, las que suele usar según la causa el devenido periodista de Azopardo del vecino distrito de Puan LUJAN ROMERO, propietario de (El Archivista).

Como anticipamos, se vienen una series de informes sobre el escándalo que involucra a tres funcionarios del vecino distrito de Puan, que misteriosamente como en tantos casos, los medios de allí, se manejan al ritmo de la pauta publicitaria del ejecutivo y que ésta vez Romero,se le «pasó» de largo su «apostilla».

QUIÉN ES LUJÁN ROMERO:

Perdió un juicio con el ex comisario comunal Juan Carlos Jaime, hoy, retirado de la fuerza de la bonaerense.

El 16 de agosto de 2018, personal del Destacamento Bordenave juntamente con efectivos de la Comisaria de la Mujer y la Familia de ese partido, dando cumplimiento a la orden de allanamiento extendida por el juez de Paz Letrado Dr. Fischer, en I.P.P. N° 02-00-0157302-18, caratulada “Romero Lujan Oscar S/Amenazas Calificadas”, de trámite por ante la Ayudantía Fiscal del vecino distrito , a cargo de la Dra. Ana Clara Cafasso, quien procedió al registro domiciliario ubicado en la planta urbana de la localidad de Azopardo, lugar de residencia de Oscar Luján Romero, procedieron al secuestro de un rifle calibre 14, marca Bico N° 45293 y un revólver calibre 22 corto marca Asper N° 123.238.

Romero en reiteradas oportunidades, solía suministrar noticias a ésta redacción para que salga a luz los inconvenientes, ya sea del ámbito municipal como policial.

Claro, todo, era porque había ciertas noticias que no se animana a dar. También, fue parte de las difamaciones y publicaciones en sus «apostillas», de «la causa que no fue» contra el ex director de Ciudad Noticias.

Sin embargo en la pelea de los dos funcionarios de Puan, por razones amorosas que tiene en el medio a la directora de Turismo, Romero, no hizo uso de sus «apostillas».

¿Será que su silencio se deba a preservar la pauta oficialista? ….seguramente.