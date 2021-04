Sigue la polémica: Circuló una carta redactada en la municipalidad de Pigüé, pero… no figura firma alguna.

(Por Ciudad Noticias): Pasado el mediodía de hoy, una carta comenzó a circular en medios de comunicación y redes sociales pero sin embargo, hay un gran detalle: Al pie de la misma dice…” Vecinos de Saavedra”, pero lo tragicómico de la “solicitada” es que no hay una sola firma. Es decir, se desconoce quiénes serían esos vecinos que impulsaron la misma que a la vista, dejan entrever que no participarán de la nueva asamblea a desarrollarse este viernes para elegir al nuevo/a presidente de Comisión de Fomento, tras un sinnúmero de irregularidades que se detectaron hace unos días cuando de manera muy turbia, se impuso Sergio González con 115 votos, contra los 57 de Silvina Videla.

Ahora bien, en las últimas horas de éste miércoles, un importante secretario de la municipalidad de Pigüé, le confió a la redacción de Ciudadnoticias.com que en la mañana de hoy, cuatro personas de Saavedra se reunieron con la letrada del municipio. Una de las que se hizo presente fue la vicepresidenta del Comité Radical, Débora Arias que una vez más con ésta movida, dejó en evidencia que el radicalismo quiere quedarse con la comisión madre.

La carta que circuló;

A la comunidad de Saavedra:

Somos un grupo de vecinos deseosos de formar parte de la Comisión de Fomento de nuestra localidad, con la intención de seguir trabajando por el lugar que elegimos habitar. Por medio de la presente comunicación, nos proponemos esclarecer brevemente los hechos que se desencadenaron en los últimos días, ya que consideramos que trabajar por Saavedra implica, en primer lugar, asumirlo con seriedad, transparencia y respeto hacia la comunidad.

Asistimos el viernes 23 de abril a la Asamblea General Ordinaria de la Institución, en la que se llevaría a cabo la renovación de parte de la Comisión. Nos encontramos entonces ante una serie de desopilantes hechos, que en ningún momento se asemejaron a lo que debe ser una Asamblea. Esta comenzó con la postulación de candidatos a Presidente para llevar a cabo la votación (sin siquiera haber dado lugar a la lectura del orden del día, ni habiendo de ningún modo anticipado lo previsto a los presentes). Rápidamente, nuestra propuesta fue seguir lo que dicta el estatuto, tanto para la organización de la Asamblea como para la renovación de cargos (esto es, la

elección de no solamente un presidente sino también de vicepresidente y vocales, a los que en una posterior reunión se deberían asignar los cargos). No solamente se negó nuestro pedido, sino que además se nos explicó que el estatuto había sido modificado (lo que no es cierto: hemos consultado en la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia Provincial, y lo único que consta es la constitución de la Comisión de Fomento, sin posteriores reformas).

Luego de leer el orden del día, el –incierto y poco claro– balance anual, y habiendo sido rechazado nuestro pedido de renovar todos los cargos correspondientes, se procedió a la votación solamente para el cargo de Presidente, para el que se postularon dos personas. La metodología de la votación se llevó a cabo tal como propuso la entonces Comisión organizadora (con veedores, una urna, papeles sellados en los que cada elector escribía el nombre del candidato elegido, y sin registrar a los votantes). Durante la votación, en reiteradas oportunidades consultamos a la Comisión Organizadora sobre el control de los electores y sobre la metodología general de escrutinio (en todo momento nos aseguraron que todo estaba siendo supervisado por veedores y por una cámara que filmaba). Finalmente, el candidato propuesto por nuestro grupo resultó victorioso con 115 votos sobre 57. En consecuencia, el martes 27 de abril este envió una carta documento al Presidente saliente solicitando se hiciera entrega de la documentación, registros y libros pertenecientes a la Asociación Civil, y se coordinara la toma de posesión de su cargo como Presidente, ya que no hubo ningún pedido de impugnación ni reclamos por las vías formal y legalmente correspondientes.

No desconocemos la invitación a una nueva votación que se está llevando a cabo por medio de redes sociales. Pero sabemos: