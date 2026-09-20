Sierra de la Ventana celebró el éxito de «Sierrasuena» y se prepara para un cierre estelar con La Delio Valdez

Tras reunir a más de 8.000 personas en su jornada inaugural del sábado, la renovada Fiesta de la Primavera completa este domingo su programación con un variado cronograma musical que culminará con el show de la popular agrupación cumbiera.

La histórica Fiesta de la Primavera en Sierra de la Ventana marcó este fin de semana un hito en su historia con el nacimiento de Sierrasuena, una propuesta impulsada por la Comisión Organizadora de Reyes Magos y Tornquist Municipio que busca redefinir y revitalizar uno de los acontecimientos festivos emblemáticos de la región. La jornada inaugural del sábado 19 de septiembre se desarrolló con éxito en el nuevo predio del Club Ventana, donde unas 8.000 personas disfrutaron de las actividades al aire libre y una impecable organización.

Durante la primera fecha, el público acompañó la apertura formal desde las 15:00 horas y la sucesión de espectáculos musicales protagonizados por Os Birretes, Radio Robot y Aye Reguera. Hacia el atardecer, la banda Tambó Tambó ofreció el show principal de la jornada, que concluyó con un set en vivo a cargo del DJ Enzo Ibarra.

Desde la organización confirmaron que para este domingo 20 de septiembre el programa se desarrollará en su totalidad. Las actividades en el predio comenzarán de manera reprogramada a las 14:00 horas con la bienvenida de los conductores. A lo largo de la tarde se subirán al escenario el Dúo Paredes Molina, Fondo Blanco, Delorean y Lo Luiggi. El broche de oro de esta edición histórica está previsto entre las 19:00 y las 19:30 horas con la presentación estelar de La Delio Valdez. FUENTE, REFLEJOS RADIO SIERRA DE LA VENTANA