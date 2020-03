Siendo una vayaina más del programa de Moria, Sol Pérez aseguró que lo unico que se opero fueron las lolas y la nariz cuando tuvo un accidente domestico.

La modelo inició su participación en “Incorrectas” con una confesión personal.

Luego de un verano tormentoso en Mar del Plata, finalmente Sol Pérez tuvo su estreno como panelista en “Incorrectas”, el programa conducido por Moria Casán. La exchica del clima, que fue presentada junto a Angie Balbiani, habló sobre su infancia y sobre las cirugías estéticas que se realizó. La vedette sorprendió a todos con las confesiones que detalló.

De esta manera, la modelo contó el secreto del siempre elogiado cuerpo que ostenta. “Yo era muy flaquita, pesaba 45 kilos y, obviamente, el cambio se dio cuando empecé el gimnasio. Igual, cuando me ven me dicen que soy más chiquita de lo que parezco en las fotos o en la televisión, donde la gente me ve tan grandota. Y cuando me ven en persona me dicen: ‘Ah, pero sos chiquita’. Y sí, soy chiquita”, indicó.

Posteriormente, la actriz contestó si se retocó la nariz. “Cuando tenía ocho años mi hermano me rompió la nariz. Nos tiramos los dos juntos a la pileta y me pegó con la cabeza. Pero no me toqué casi nada. La gente cree que tenemos un solo tabique y tenemos dos, y mi hermano me rompió los dos. Pero no dolió porque es muy rápido y ni sangra”, destacó.

¿Qué zona del cuerpo se operó Sol Pérez?

Por último, dentro de lo que fue su desarrollo de operaciones, la exintegrante de TyC Sports contó qué parte de su cuerpo fue la que intervino. “Las lolas y nada más. Era una tabla, muy chiquitita. Si fuese por mí… Quería todo. Me quería hacer algo gigante pero, por suerte, tengo a mi mamá que me dijo: ‘No, Sol. Después te vas a arrepentir’”, selló.

Por otra parte, Sol Pérez confesó la semana pasada que lo peor ya quedó atrás y que su relación con su personal trainer se recompuso tras una pequeña crisis. “Con Guido (Mazzoni) ahora estamos bien, en unos días cumple años. Él viene de otra cosa, con otra cabeza, pero creo que cuando hay amor, todo se puede”, sostuvo.