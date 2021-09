«Siempre saca a Maxi»: Flor de la V no dudó en ser muy filosa contra Wanda Nara y sus dichos

En los últimos días, todos los medios han comentado sobre las declaraciones que dio Wanda Nara con respecto a lo que fue su relación con Maxi López, en una revista italiana. Si bien la diva aclaró que son falsos esos dichos de que no permite que su ex vea a sus hijos, no dejó de aclarar que hay cosas en las que él ha fallado con la contundente frase: «Cada uno es responsable de sus actos y yo soy responsable de verlos crecer con paz interior, felicidad y amor, mucho amor».

Ayer, Flor no dudó en lanzar su filosa opinión sobre estas declaraciones de la mánager deportiva, en «América TV», ya que considera que gracias a la privilegiada situación en la vive, no debería continuar con esta disputa legal con Maxi López por la cuota alimentaria de sus hijos: «¿Por qué vuelve? ¿Por qué siempre saca a Maxi? ¿Por qué siempre habla del pasado?«, además agregó:

Ella tiene una familia hermosa, un marido, una vida maravillosa. ¿Por qué no lo suelta?

De igual manera, la panelista no dejó de lado que la ostentosa vida de Nara, o al menos la que comparte en sus redes sociales, en ocasiones resulta contradictoria con lo que desea exigirle a López: «Lo que me pasa con el tema de Wanda es, opino por lo que ella muestra, que ella vive en París, sube sus carteras de cocodrilo, los zapatos. Supuestamente está en otra. Pero si ya armaste tu vida y tenés un marido que te quiere, hijos que te aman, ¿no se puede continuar con la vida?«.

La realidad que no puede evitar

Wanda Nara siempre ha estado ligada al mundo de los deportes y ayer dejó claro con una declaración que este sencillamente es su estilo de vida. La modelo se vistió muy elegante para asistir a un partido, lo cual es habitual ver en sus redes sociales, y por esto, aclaró: «No importa cuando leas esto, siempre viendo un partido. Esta vez acompañando a nuestros amigos que jugaron en el clásico de Francia. Stade Francés vs Racing 92».