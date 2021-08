ShowMatch: Celeste Muriega debutó como titular junto a Maxi Diorio ¡Se lucieron!

Con las coreografías de tres parejas, se cerró la ronda de cumbia en La Academia. Esta noche habrá duelo y eliminación.

En La Academia de ShowMatch (El Trece, a las 22), ayer, martes, cerró la ronda de cumbia. Los tres últimos participantes en bailar ese ritmo en el ciclo de Marcelo Tinelli fueron Julieta Nair Calvo, Lizardo Ponce y Celeste Muriega, quien debutó como titular en la pista tras haber reemplazado a Barby Silenzi, que estaba lesionada.

La primera pareja en salir a la pista fue la integrada por Julieta Nair Calvo y Gabriel Rentería, en reemplazo de Gonzalo Gerber, que está aislado como contacto estrecho de un caso de Covid.

Ellos hicieron la coreografía de un tema de L-Gante a quien Marcelo Tinelli, según dijo, quiere tener próximamente en ShowMatch. Así bailaron los participantes:

Después de la performance, llegó la devolución del jurado compuesto por Ángel De Brito, Carolina Pampita Ardohain, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín.

Ángel De Brito opinó: «Me gusta que hayan traído un tema nuevo. Estuvo muy bien bailado». Les puso 9. Carolina Pampita Ardohain, cuyo voto es secreto, dijo: «Me gustó, tuvieron una buena noche». Guillermina Valdés los calificó con 9, y evaluó: «No fue una cumbia de la fiesta y el desparpajo, pero tuvo muchos matices».

Julieta Nair Calvo bailó con Gabriel Rentería en La Academia de ShowMatch. Foto LaFlia/Jorge Luengo.

Jimena Barón les puso 7 y consideró que había faltado «la alegría de la cumbia, se fue más hacia el reggaetón». Hernán Piquín declaró: «La coreografía me gustó, pero estuvo un poco lenta». Su nota fue 7. Así, Julieta Nair Calvo y su bailarín se llevaron un total de 32 puntos.

Muriega y Maxi Diorio

Celeste Muriega hizo su debut como titular en La Academia, tras haber reemplazado a Barby Silenzi, la compañera de baile de El Polaco. Muriega estuvo acompañada por Maxi Diorio, un histórico del «Bailando».

«Estar como titular es más fuerte. Y estar con Maxi Diorio, que es como mi hermano, genial», manifestó Muriega al ingresar al estudio. El bailarín recordó que su último paso por ShowMatch había sido junto a Mimi, la novia de Luciano El Tirri, allá por 2017.

La pareja de Celeste Muriega y Maxi Diorio hizo su coreografía de cumbia y luego, recibió los puntajes del jurado.

Ángel De Brito, que siempre fue crítico de las previas protagonizadas por Celeste Muriega, por considerarlas «aburridas», afirmó: «Vamos a darle un par de ritmos para ver qué hace». En cuanto al baile, sostuvo: «Me gustó lo que hicieron», y les puso 8.

Con el voto secreto, Pampita Ardohain opinó: «Me gusta que este equipo viene con sed de competencia. Me gustaron mucho los trucos». Guillermina Valdés los calificó con 8, y señaló: «Vibré la cumbia, pero no explotó. Los dos son muy talentosos y tengo mucha expectativa».

Jimena Barón felicitó a Celeste Muriega. «Sos una excelente bailarina y la cumbia te queda muy bien», le dijo. Su nota fue 8. Hernán Piquín les puso 8, y admitió: «Celeste, me sorprendiste. Estuvo muy lindo». Así, la dupla consiguió un total de 32 puntos.

La cumbia de Lizardo

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala cerraron la ronda de cumbia en La Academia de ShowMatch.

A la hora de juzgar a los participantes, De Brito señaló: «Me gustó el look y el mix, pero no me gustó el acting. Me pone nervioso Lizardo actuando, porque no le sale». Les puso 5.

Con el voto secreto, Pampita Ardohain observó que «Lizardo está cada vez más seguro en la pista y está bailando más». Guillermina Valdés los calificó con 7, y dijo: «Lizardo hace lo mejor posible dentro de sus posibilidades y Josefina es magnética».

La nota de Jimena Barón fue 5. «Vi poca cumbia, mezclaron demasiadas canciones. Y el truco no salió bien», argumentó. Hernán Piquín les puso 6 y planteó: «Hubo muchos tiempos muertos». Así, Lizardo y su compañera obtuvieron un total de 23 puntos.

Lizardo Ponce y Josefina Oriozabala cerraron la ronda de cumbia en La Academia de ShowMatch. Foto LaFlia/Jorge Luengo.

La sentencia

A continuación, Marcelo Tinelli comenzó a develar los votos secretos de Pampita Ardohain para saber qué parejas han quedado sentenciadas. Por falta de tiempo, no llegó a informar todos los puntajes que puso la integrante del jurado. Hasta el momento, quedaron sentenciadas dos parejas. La de Ariel Puchetta y Sofía Cerruto y la de Mario Guerci y Soledad Bayona.

Hoy, miércoles, se completará la sentencia, habrá duelo y luego, una pareja quedará eliminada de La Academia de ShowMatch.

AS

