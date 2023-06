Shakira y Lewis Hamilton se mostraron nuevamente juntos en España

Tras la controversial ruptura con Piqué, su ex marido y padre de los dos hijos que ambos tienen en común, Shakira regresó a Barcelona para sorpresa de todos. Y, más allá de cumplir con la conciliación que tuvo con el ex deportista para que él pueda ver a los pequeños, la estrella de la música, la colombiana estuvo en El Gran Premio de España. La intérprete está en Barcelona luego de dos meses de haberse mudado a Miami con sus hijos, esto sorprendió a sus fans, quienes se enteraron de su presencia en el Viejo Continente con una foto en sus redes sociales. En la instantánea se la ve en uno de los palcos del Gran Premio de Fórmula 1, donde coincidentemente está de participante Lewis Hamilton, el piloto con el que Shakira fue relacionada hace semanas. Esto ha vuelto a despertar los rumores de un posible romance entre ambos. Los fans de Dua Lipa hablando de ella por la ropa Versace que usa de su línea Los fans de la F1 y Hamilton hablando de ella Los fans de la 🐀 berreando Los machistas hablando de ella por no estar en casa TODOS HABLAN DE ELLA, Shakira es el momento pic.twitter.com/MdDfJwxKIP — Carlos Villacis 🤖 (@elGorisVillacis) June 4, 2023 La colombiana fue a España, pero no para ver a Piqué, sino para disfrutar del GP de la F1 y, por supuesto a encontrarse con amigos, como Lewis Hamilton. El Gran Premio es un encuentro deportivo de enorme convocatoria y además de los fans, los famosos también aportan su entusiasmo en esta jornada especial del automovilismo mundial. Y, en este domingo de primavera en Europa, la fiesta pasó por el garage de Mercedes Benz al que Lewis Hamilton invitó tanto a Shakira como a Rosalía. Semanas atrás, Shakira y Lewis Hamilton fueron captados juntos por la prensa y por curiosos transeúntes, en algunas salidas. La intérprete y el piloto de autos de Fórmula 1 se lucieron disfrutando de un paseo en yate en la Bahía de Biscayne. Luego de que la colombiana asistiera al Grand Prix de España de la Fórmula 1, los fanáticos de la cantante estuvieron pendientes a sus movimientos. Entonces comenzó a circular una fotografía en la que se observa a la cantante entre el grupo de amigos con los que Lewis Hamilton celebró el segundo lugar. El británico estaba muy sonriente y abrazando a la cantante por la cintura, quien llevó un vestido con un escote pronunciado en V y su cabello suelto. De todas formas, pesar de estas muestras en público, ninguno ha confirmado ni negado estar oficialmente saliendo o que hayan iniciado una relación sentimental.