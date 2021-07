¿Servil al corvattismo?: Así se bajaba Sebastián Vaca horas antes del cierre de lista complicando a Principios y Valores en la Junta Electoral.

(Por Ciudad Noticias): Tras indagar la situación por la que el «periodista» de la vecina ciudad de Pigüé pegó el portazo el pasado sábado, más precisamente 13:30 horas, poco antes del cierre de lista, parece ser que hubo una clara intención de perjudicar al líder de Principios y Valores Raúl Isidro, para que luego la Junta Electoral, no le oficializara la misma.

Sebastián Vaca al conocer que no iba a ser parte de «Principios y Valores» porque había comunicado que no pretendía ir en tercer lugar, Isidro, se vio obligado a buscar un reemplazante porque los tiempos corrían y tenía que presentar el listado en la Junta Electoral. Pese a que hay pruebas que Vaca se bajó por propia voluntad y que exigía la secretaria de bloque, a comienzo de ésta semana, el precandidato a concejal y fundador del espacio justicialista de nuestro distrito viajó a Pigüé para informarle la determinación lo que el pigüense salió a fustigar con los tapones de puntas sin fundamentos ya que existe material que le dan la razón al ex fomentista.

Aquí los chats de Sebastián Vaca confirmándole a Isidro que se bajaba y éste ultimo, pidiéndole que lo pensara porque no era una buena decisión, cosa que medios afines al corvattismo, se encolumnaron detrás de Vaca para perjudicar su imagen de cara a las próximas elecciones.