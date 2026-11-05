Sergio Bordoni: “Gracias a Milei 160 familias se quedan en la calle en Tornquist”

Dialogamos con el exintendente sobre el cierre de la fábrica y su impacto en Tornquist.

El cierre de Papelera del Sur, perteneciente a Interpack, generó una fuerte repercusión en Tornquist, donde alrededor de 160 familias se verán afectadas directamente por la pérdida de sus puestos de trabajo, según lo expresado por el exintendente municipal Sergio Bordoni.

En diálogo con FM de la Ciudad 99.5, Bordoni manifestó su indignación por la noticia, responsabilizó políticamente al Gobierno nacional por la situación económica y cuestionó duramente a los referentes locales de La Libertad Avanza, en medio de la polémica surgida tras el discurso de la intendenta Estefanía Bordoni durante el aniversario del distrito.

El exjefe comunal también advirtió sobre las consecuencias que el cierre podría provocar en comercios, proveedores y otras actividades económicas de Tornquist.

Duras críticas por el cierre de la fábrica

Bordoni expresó su preocupación por la pérdida de una importante fuente laboral que durante décadas formó parte de la actividad económica de la ciudad; “Hoy 160 familias se quedan en la calle en Tornquist, eso es lo que indigna cuando hablan y defienden esta gestión de gobierno de economía que está destruyendo todas las fábricas nacionales”, manifestó.

En ese sentido, recordó que la empresa había atravesado diferentes períodos de dificultades económicas sin llegar a cerrar sus puertas; “Mirá que pasó temporales Papelera. Pasó por todos los temporales habidos y por haber de la economía nacional, provincial, como quieran llamarla, y nunca cerró. ¿Con quién se cierra? Con el gobierno de Javier Milei”, sostuvo.

Para Bordoni, la noticia representa un golpe especialmente importante para la comunidad, no solamente por la cantidad de trabajadores afectados, sino también por la trayectoria de la fábrica y su vínculo con numerosas generaciones de familias tornquistenses.

El impacto económico que podría extenderse a toda la ciudad

Uno de los aspectos que más preocupan al exintendente es el efecto que la pérdida de empleos podría generar sobre el resto de la economía local; “Tenemos un problema de Tornquist ahora. No es un problema del país, es un problema de Tornquist, que son 160 familias en forma directa”, expresó, al referirse a la necesidad de encontrar respuestas para los trabajadores.

También planteó interrogantes sobre las actividades que dependen, directa o indirectamente, del funcionamiento de la planta; “¿Cuántos comercios de Tornquist van a dejar de trabajar? ¿Cuánta gente que tiene trabajo en Papelera indirectamente va a quedarse sin trabajo? ¿Cuántos comercios? ¿Cuántas estaciones de servicio?”, cuestionó.

Bordoni insistió en que las consecuencias podrían sentirse en diferentes sectores de la comunidad y que el problema no finalizará con el cierre de la empresa; “¿Cómo le solucionamos la vida a 160 personas que se quedaron sin trabajo?”, preguntó.

Cuestionamientos a La Libertad Avanza tras el aniversario

Durante la entrevista, Bordoni también se refirió a la polémica generada durante el acto por el aniversario de Tornquist, luego de que un concejal de La Libertad Avanza se retirara y el espacio difundiera un comunicado de repudio al discurso de la intendenta Estefanía Bordoni.

El exintendente cuestionó esa reacción y defendió que se abordara la situación económica nacional durante la celebración; “Uno tiene que aguantar a veces, como en el acto de ayer, que un concejal de La Libertad Avanza se ha retirado porque dice que hacemos política cuando hablamos de la situación económica del país. Y hoy nos despertamos con el cierre de la fábrica de Interpack”, señaló.

También expresó su malestar por las críticas dirigidas a la jefa comunal; “Encima hacen un comunicado en repudio al discurso de la intendenta municipal. Pero bueno, la verdad que esto ya es moneda común: cierran los negocios, cierran las fábricas y está todo bárbaro”, manifestó.

En ese contexto, dirigió fuertes cuestionamientos a los dirigentes locales que respaldan las políticas del presidente Javier Milei y los desafió a proponer alternativas para los trabajadores afectados; “Hace meses que los escucho hablar y que tienen soluciones para todo. Bueno, a ver, si tienen soluciones para todo, ¿cómo le solucionamos la vida a 160 personas que se quedaron sin trabajo?”, expresó.

Bordoni también criticó a algunos referentes políticos que realizan transmisiones en vivo para analizar la gestión municipal, cuestionando su experiencia en la administración de actividades privadas.

Una fábrica vinculada con generaciones de familias

El exintendente recordó el papel que tuvo la Papelera en el desarrollo de numerosas familias de Tornquist, tanto por la estabilidad laboral que brindó durante años como por las oportunidades que permitió generar; “Una fábrica que hace años estaba abierta y que dio muchísimo trabajo. Muchísima gente crió sus hijos, los mandó a estudiar a la universidad pública”, destacó.

En ese sentido, remarcó que trabajadores de la empresa pudieron sostener económicamente los estudios universitarios de sus hijos en Bahía Blanca.

Bordoni también reconoció que parte de la sociedad respaldó al actual Gobierno nacional por la expectativa de un cambio político y económico; “Inclusive muchísimos tal vez hayan votado al gobierno de Milei porque pensaban en un cambio. Mirá qué cambio les vino. Lamentablemente, pobre gente”, expresó.

Al mismo tiempo, admitió que la dirigencia política tradicional también debe revisar sus propios errores; “Yo entiendo, porque estábamos cansados de los políticos, sí es cierto. Y a veces nos tenemos que hacer cargo y hacer una autocrítica también en el peronismo”, señaló.

Preocupación por las indemnizaciones y el futuro de los trabajadores

Bordoni también manifestó su preocupación por la situación que deberán afrontar los empleados una vez que se concrete su desvinculación laboral.

En particular, cuestionó las condiciones en las que podrían resolverse las indemnizaciones y advirtió que las consecuencias sociales y económicas permanecerán en el distrito; “No va a pasar nada porque encima con las indemnizaciones, que están siempre a favor de las empresas, lo van a arreglar con dos pesos con cincuenta. Y el problema después va a quedar en el distrito”, sostuvo.

Sus declaraciones se produjeron mientras los trabajadores y representantes sindicales analizaban los pasos a seguir tras el anuncio del cierre.

Contacto con el gremio y preocupación por la situación financiera

Consultado sobre las gestiones realizadas luego de conocerse la noticia, Bordoni confirmó que mantuvo contacto con Gustavo Lanaro, representante sindical de los trabajadores de la Papelera; “Con Gustavo Lanaro hablé por el tema, porque cuando me entero hablé con Gustavo Lanaro y ahora estaba reunido con el directorio”, explicó.

También se refirió a la situación financiera de los trabajadores, al señalar que muchos mantienen obligaciones con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

En ese marco, mencionó un incremento de la morosidad bancaria, que, según sus declaraciones, pasó del 2% al 23% entre los períodos que comparó.

El exintendente utilizó ese dato para expresar su preocupación por las dificultades económicas que, a su entender, atraviesan numerosas familias.

Un llamado de atención sobre la situación nacional

Hacia el final de la entrevista, Bordoni reiteró sus cuestionamientos al Gobierno nacional y sostuvo que el cierre de la fábrica debe interpretarse dentro de un contexto económico más amplio; “Esto pasa a nivel país. Hoy nos tocó a Tornquist”, expresó.

El exjefe comunal insistió en que la principal preocupación debe estar puesta en las familias que perderán sus ingresos y en las consecuencias que esa situación podría generar sobre el comercio y la actividad económica local.

Sus declaraciones se suman a la repercusión provocada por el anuncio del cierre de Papelera del Sur, una noticia que afecta directamente a sus trabajadores y abre un escenario de incertidumbre para una de las actividades industriales de mayor trayectoria en Tornquist.

FUENTE:NOTICIAS DE TORNQUIST