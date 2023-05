“Sentí que me iba a morir”, el desesperante mensaje de Karina La Princesita que encendió todas las alarmas

“Hoy, antes de salir, me agarraron muchos o uno, no sé, ataques de ansiedad muy fuerte”, dijo Karina La Princesita a través de sus historias de Instagram. “La pasé bastante mal, no podía respirar, sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire, que me iba a morir… Es horrible”, aseguró la cantante.

Karina La Princesita dio detalles sobre el ataque de ansiedad que sufrió en su show

El miércoles por la noche, la referente de la movida tropical dio un show en la ciudad de Roque Sáenz Peña, en la provincia de Chaco. Sin embargo, la intérprete no pasó un buen momento antes de aparecer en escena.

Según contó Karina La Princesita a través de historias en su cuenta de Instagram, ayer sufrió un ataque de pánico que la paralizó por completo, minutos antes de presentarse a cantar.

“Yo no la estoy pasando bien, pero más que nada lo comparto para que a los que están viviendo estas cosas, que no se sientan raros”, remarcó la artista. “Hay gente que los comprende, que los entiende y que hay que ocuparse, nada más. Les mando un beso, me voy a dormir y que mañana sea un día mejor”, cerró.

Por otra parte, le recordó a los fans que este jueves 25 de mayo se presentará en la localidad de General Pinedo, Chaco. Allí brindará un show que arrancará a las 20.30.