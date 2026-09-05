Seis cooperativas de Pigüé recibieron financiamiento provincial durante la visita de Kicillof y Gildo Onorato

(Por Ciudad Noticias): Abra Producciones, Consultech, S.E.G.O.C, Otto Vargas, Textiles Pigüé y Agroecológicos Pigüé fueron reconocidas en el marco del programa Impulso Cooperativo. Los fondos estarán destinados a mejorar espacios de trabajo, procesos productivos y herramientas de comercialización.

Seis cooperativas de Pigüé recibieron financiamiento para fortalecer sus proyectos productivos durante una actividad encabezada por el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el presidente del Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo (IPAC), Gildo Onorato.

La entrega se realizó en el marco del programa Impulso Cooperativo, una iniciativa provincial orientada a acompañar a cooperativas de trabajo mediante asistencia económica para ampliar su capacidad productiva, mejorar las condiciones en las que desarrollan sus actividades y fortalecer la comercialización de sus productos y servicios.

Durante el acto fueron reconocidas las cooperativas de trabajo Abra Producciones, Consultech, S.E.G.O.C, Otto Vargas, Textiles Pigüé y Agroecológicos Pigüé, que recibieron sus correspondientes certificados tras acceder al financiamiento del programa.

La presencia de Gildo Onorato tuvo especial relevancia por tratarse del titular del IPAC, organismo encargado de gestionar Impulso Cooperativo y de articular las distintas políticas provinciales destinadas al sector asociativo.

Según los lineamientos del programa, los recursos pueden utilizarse para proyectos vinculados con la ampliación o modernización de procesos productivos, el fortalecimiento de herramientas de comercialización y la incorporación de mejoras que permitan adecuar las condiciones de trabajo dentro de cada organización.

Kicillof destacó el rol de las cooperativas

Durante su intervención, el gobernador defendió el lugar que ocupa el cooperativismo dentro de la economía bonaerense y volvió a marcar diferencias con la administración nacional.

“En la provincia de Buenos Aires las cooperativas cumplen un rol económico y social verdaderamente fundamental: mientras Javier Milei las ataca, nosotros las acompañamos porque son sinónimo de organización y lucha”, sostuvo Kicillof.

El mandatario agregó que, frente a lo que definió como discursos vinculados al individualismo desde el Gobierno nacional, la Provincia continuará impulsando políticas basadas en la organización comunitaria y la economía social.

“Vamos a seguir trabajando para ampliar derechos y llevar esperanza a cada rincón de nuestra provincia”, afirmó.

Qué busca el programa Impulso Cooperativo

Impulso Cooperativo es gestionado por el IPAC y tiene como objetivo fortalecer económica y productivamente a las cooperativas de trabajo radicadas en la provincia de Buenos Aires.

Entre sus principales líneas de intervención se encuentran el financiamiento de proyectos destinados a mejorar o ampliar la producción, incorporar nuevas herramientas, desarrollar productos y servicios, fortalecer estrategias comerciales y mejorar las condiciones laborales de los asociados.

En el caso de Pigüé, la entrega permitió que seis organizaciones locales accedieran a recursos para avanzar con este tipo de proyectos, consolidando actividades que forman parte del entramado productivo y laboral de la región.

De la jornada participaron además el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi; el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard; autoridades provinciales, legisladores e intendentes de distintos municipios de la región.

También estuvieron presentes representantes locales y regionales, entre ellos la senadora provincial Ayelén Durán; el diputado provincial Alejandro Acerbo; los intendentes Rodrigo Aristimuño, de Coronel Rosales; Ricardo Moccero, de Coronel Suárez; y Ariel Succurro, de Salliqueló, además de funcionarios y dirigentes bonaerenses.