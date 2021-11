Se vieron de nuevo: Silvina Luna y Floppy Tesouro se reencontraron tras su polémica charla

Hace un par de semanas Silvina Luna y Floppy Tesouro aparecieron en todos los portales por una intensa conversación que mantuvieron en la puerta de un exclusivo restaurante de Puerto Madero, a donde fueron como invitadas exclusivas. Ambas protagonistas se encargaron de aclarar las cosas en los medios, asegurándose de ratificar que solo se trató de una «charla pendiente» entre ellas. Este fin de semana se volvieron a encontrar, aunque esta vez reinó la buena onda.

Silvina y el ex de Floppy tienen una amistad de muchos años, nacida antes que ellos se conozcan.

En este caso fue la instagramer Ker Weinstein quien compartió en su cuenta de Instagram una imagen en la que se puede ver a la modelo nacida en Rosario junto a su colega, y a juzgar por las sonrisas que se observan en sus rostros pasaron un lindo momento en un evento realizado en la provincia de Mendoza donde coincidieron nuevamente. Aquel enojo manifestado por Floppy por una actitud de Silvina Luna parece haber quedado sepultado.

Qué dijeron sobre el conflicto

Días atrás, Silvina Luna fue invitada a «Los Ángeles de la Mañana» para contar más detalles sobre ese ida y vuelta que tuvo con la mamá de Moorea, la cual nació a partir de un viaje que ella hizo con la expareja de Floppy cuando recién se habían separado. «Ella iba a venir con nosotros a Panamá, y ella pensaba que yo no tendría que haber ido porque los medios se iban a enterar e iban a inventar todo esto. Pero yo ya tenía el pasaje comprado y no quería dejar de ir, entonces le expliqué la situación», contó.

Por su parte, Tesouro habló con «Nosotros a la Mañana» para responderle a la presentadora de televisión por esta explicación: «Lo que me afectó fue el viaje que hicieron juntos a Panamá en plena separación, sabiendo que ella era pública y sabía que se iba a hablar. Sentía que no había sido cuidada desde ese lugar, pero fue un intercambio donde Silvina me dijo que en el momento no se dio cuenta y que no lo hizo adrede».