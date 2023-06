Se vienen más cambios: Desde el próximo mes, Intrusos tendrá otro horario y sufrirá una nueva baja

Se trata de Héctor Rossi, el histórico locutor de Intrusos (América) que regresó al ciclo en el año 2022, y ahora anunció en las redes que dejará su puesto nuevamente. «Decidí bajarme de Intrusos a fin de mes. Como ya varios me preguntaron, les cuento un poco acá. En unos días amplio con un videito», explicó en un posteo de Instagram. El locutor formó parte del programa entre 2003 y 2016, y en 2022 comenzó su segunda etapa en uno de los emblemas del Canal.

«Empiezo mi cuenta regresiva nuevamente en @americatv. Con alegría por tener en lo personal, la certeza de la misión cumplida al haber vuelto y con la mirada hacia adelante, en estos días me despediré nuevamente de Intrusos. (Ya no digo para siempre porque comprobé que eso no existe y menos en este laburo)», agregó.