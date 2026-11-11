Se vienen los programas especiales de Mirtha

Después de varias semanas internada, Mirtha Legrand retoma gradualmente sus actividades sociales y vuelve a compartir encuentros con sus afectos más cercanos. Sin embargo, su regreso a la televisión no figuraría entre sus prioridades inmediatas.

En ese contexto, surgió la posibilidad de que la histórica conductora realice una última emisión de su ciclo como despedida, una idea que genera expectativa entre sus seguidores.Según trascendió, la diva volvió a reunir a su grupo de amigos en su departamento de la avenida del Libertador, donde organizó su tradicional té.

En paralelo, su entorno analiza la posibilidad de concretar un programa especial para cerrar esta etapa televisiva. La propuesta todavía está en evaluación y no se conocen detalles sobre el formato, el contenido ni la fecha en la que podría realizarse. También aparece en el horizonte otro acontecimiento esperado: la chance de que Mirtha celebre sus 100 años con una gran fiesta, siempre que su salud y las circunstancias lo permitan.

Mientras tanto, Juana Viale continúa con sus compromisos laborales y ya grabó una nueva edición de Almorzando con Juana, que se emitirá este domingo.

Para esa mesa recibirá a Nazarena Vélez, quien se prepara para debutar en la temporada teatral de Villa Carlos Paz, además de El Rulo, Topa y un influencer. Una vez finalizada esa grabación, la nieta de “La Chiqui” tendrá alrededor de diez días de vacaciones.

Por ahora, la decisión sobre un eventual programa especial de despedida de Mirtha sigue pendiente, aunque la posibilidad de verla protagonizar un último encuentro en la pantalla chica ya despierta interés.