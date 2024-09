Se vienen los 10 años del Lollapalooza: cómo conseguir las entradas

Se viene el Lollapalooza 2025 y las entradas para acceder al festival más popular de nuestro país ya están a la venta. Una de las perlitas es que será la primera vez que se presente en el país Timberlake, verdadero príncipe del pop de los 2000 a esta parte, y Tool fenómeno metal surgido en los ‘90.

Según la organización, la grilla “refleja su compromiso por traer estrellas de primer nivel, honrar la diversidad, celebrar el talento local y darle lugar a prometedoras figuras emergentes”.

¡AHÍ VAMOS! 🚀 LINE UP #LollaAR10Años 📣🇦🇷 ¡Nos vemos el 21, 22 y 23 de marzo 2025 en el Hipódromo de San Isidro! Si todavía no tenés tu abono, corré a conseguirlo en PREVENTA 4 por $220.000 + SC, sólo en https://t.co/1iBb9lHJ4t. Disfrutá de hasta 6 cuotas sin interés con tu… pic.twitter.com/VdWoJ1OpHX — Lollapalooza Argentina (@lollapaloozaar) September 3, 2024

Como es de esperarse, el rock sigue siendo la marca registrada del festival, que es sus diez años de historia promete ser uno de los más populares de todos los tiempos.

En ese marco, para adquirir las entradas desde la cuenta oficial del evento informaron que se puede conseguir la PREVENTA 4 por $220.000 + SC, sólo en http://allaccess.com.ar. Se puede pagar hasta en 6 cuotas sin interés con tarjeta Santander American Express

LINEUP COMPLETO

Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Shawn Mendes, Alanis Morissette, TOOL, RÜFUS DU SOL, Tan Bionica, WOS, Benson Boon, Foster The People, Tate McRae, La K’onga, Los Ángeles Azules, Zedd, Nathy Peluso, CA7RIEL & Paco Amoroso, Mon Laferte, Charlotte De Witte, Parcels, Teddy Swims, Girl in Red, James Hype, The Marías, Rawayana, Fontaines D.C., Sepultura, Inhaler, Caribou, JPEGMAFIA, Wave to Earth, BLOND:ISH, Lasso, Barry Can’t Swim, Michael Kiwanuka, San Holo, Artemas, Chita, Ana Mena, Disco Lines, Kasablanca, Nessa Barret, Luz Gaggi, Salastkbron, Marina Reche, Elena Rose, DobleP, Nanpa Básico, Little Jesus, El Malilla, Micro TDH, Arde Bogotá, Darumas, pablopablo, ARON, Lara Project, Spreen x Matute, Dolly Flackko, Balthvs, Dum Chica, Ponte Perro, Vinocio, Lil Pani, Central Norte Crew: BRYCHTTA + METAL 2MG + ETTA, Juana Aguirre, BB ASUL, Lichi, Francisco Victoria, Planta, Soulfía, Samuraï, Estratosfera, Juan Lopez, Deyco, Milk Shake, Queralt Lahoz, La Cintia.