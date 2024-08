Se sumó a una aplicación de contenido erótico y subió rápidamente la temperatura

Camila Lattanzio la ex participante de Gran Hermano, conquista corazones con cada outfit que comparte. Dueña de un gran carisma, su estilo no conoce de límites y siempre va por más.

Convertida en influencer, siempre comparte conjuntos de distinto tipo para llamar la atención. Pero ahora su osadía fue más allá y no lo dudó: decidió sumarse a la plataforma para adultos DivasPlay.

Lattanzio fue por todo y empezó a vender contenido para adultos. Fue así que la ex Gran Hermano causó sensación compartiendo una imagen ultra hot. Mostró mucha piel y encendió corazones con un look infernal. La parte superior, un corpiño mega escotado. La parte inferior, una minifalda muy diminuta.

Camila complementó el atuendo llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje eligió delineado negro para los ojos y lápiz labial en color nude con brillo.

Avasallante y audaz

Con su estilo audaz y avasallante, también se robó todas las miradas con otra producción fotográfica que realizó sobre la cama: en tres postales con miradas y poses más que sugerentes captó la atención de sus fanáticos.

De esta forma, Camila Lattanzio es la nueva estrella de DivasPlay, por lo cual quienes se suman a este tipo de contenido aguarda nuevos outfit ultra hot.

Su enojo con la producción de Gran Hermano

Hace algunos meses, Lattanzio hizo un feroz descargo contra la producción de Gran Hermano: “Digan que quiero cámara, lo que sea. Esperé un año para que la producción se comporte bien conmigo y lo único que hizo fue bajarme un montón de trabajos y no poder seguir como todos lo hicieron”.

También agregó enojada: «Quedé entre los cinco (finalistas) y ni siquiera me dieron el lugar para estar en la noche de los exs». “Me tienen cansada con todo lo que dicen”, sostuvo en otra publicación.

Más adelante, la exparticipante contó que después de haber participado del reality no pudo conseguir trabajo en los medios de comunicación.

Ahí, una internauta le dio su opinión y escribió: «Debiste pedir tu carta de liberación, en estos tipos de reality te prometen el oro y el moro y al final no cumplen”.

Lattanzio, entonces, le contestó: “El contrato decía que la empresa te conseguía trabajo y que teníamos un ‘representante’. Hace meses le estoy pidiendo una reunión y no me da bola, me habla solo para pedirme marcas que trabajan con mi hermana”.