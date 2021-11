«Se subió a la palmera»: Pampita ninguneó sin piedad a Lourdes Sánchez por sus polémicos dichos

Las participaciones que ha tenido Lourdes Sánchez en «Showmatch: La Academia» han sido muy polémicas. No es un secreto para nadie que su pasado como panelista le hizo ganarse muchos enemigos y entre esos está nada más y nada menos que Pampita, con quien fue evidente al aire que no existe buena onda.

Hubo varios días en los que Lourdes Sánchez asistió al piso de Marcelo Tinelli para ser el reemplazo de las tres chicas del jurado del reality, ayer fue la primera vez que Guillermina Valdés, Pampita y Jimena Barón se reencontraron después de tantos cambios, por lo cual el presentador no dejó pasar la oportunidad de recordarles que la mujer del Chato Prada aseguró en una nota para «Los Ángeles de la Mañana» que tanto la conductora de «Pampita Online», como la cantante y la actriz eran «muy aburridas».

Al escuchar a Marcelo Tinelli, Pampita no dudó en ser letal y no tardó en alzar el micrófono para dejarle en claro a Lourdes Sánchez que no es bienvenida en el jurado y que aún no está al nivel de medirse con ellas:

Le das la mano y te agarra el codo, ¿viste? Porque la recibimos re bien y en dos días ya se subió a la palmera.

Ángel de Brito afirmó en «LAM» que Lourdes está en el intento de lograr quedarse como jurado o lograr una silla en él para el futuro.

Jimena Barón hizo fuertes gestos en señal de aprobación mientras escuchaba a la modelo, pero tampoco se quedó con las ganas de responderle a la bailarina: «Dijo eso porque no nos conoce, pero que se quede tranquila porque no nos va a conocer«.

El otro cruce

Días atrás, Lizardo Ponce ninguneó los conocimientos de danza de Pampita al expresar: «Estudió en un garaje en La Pampa. Ahí arrancó. Pampita es una reina porque puede hacer todo, porque tiene una actitud y un carisma que puede hacer lo que quiera, pero en cuanto al baile y la técnica, Hernán Piquín es el número uno. Y Lourdes Sánchez también sabe muchísimo». Esto llevó a la protagonista del reality de Paramount + a confrontarlo de frente en el piso de «Showmatch»: