Se restableció el servicio de Rayos X del Hospital Municipal de Tornquist

La Secretaría de Salud informa que se restableció el servicio de Rayos X del Hospital
Municipal “Dr. Alberto Castro”, luego de solucionarse la falla técnica registrada durante
la madrugada.
El equipo ya se encuentra nuevamente operativo y el servicio funciona con
normalidad.
Agradecemos la comprensión de los vecinos ante la interrupción momentánea.

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