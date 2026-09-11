Se restableció el servicio de Rayos X del Hospital Municipal de Tornquist

La Secretaría de Salud informa que se restableció el servicio de Rayos X del Hospital

Municipal “Dr. Alberto Castro”, luego de solucionarse la falla técnica registrada durante

la madrugada.

El equipo ya se encuentra nuevamente operativo y el servicio funciona con

normalidad.

Agradecemos la comprensión de los vecinos ante la interrupción momentánea.